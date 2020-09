"You look like Emmanuel Macron". Primii turiști străini care l-au felicitat pe Nicușor Dan pentru victoria în alegeri

Fiecare vot contează! Şi chiar aşa a fost! În vreme de pandemie, românii au ales să nu stea departe de urnele de votare şi au arătat, cu o prezenta peste aşteptări, că le pasă de viitor.

După o luptă strânsă, cel puţin în campanie, Bucureştiul are de astăzi un nou primar. Este Nicușor Dan, cel care a primit vestea victoriei cu lacrimi în ochi.

"Sunt mai bucuros pentru bucuria voastră decât pentru bucuria mea", a spus candidatul dreptei, după anunţarea exitpoll-urilor, în timp ce zeci de oameni aşteptau să-l felicite.

Nicușor Dan a devenit primarul Capitalei din a treia încercare. Înconjurat doar de voluntarii care i-au fost alături şi în 2012, şi în 2016, şi acum.

Ca niciodată, principalul contracandidat al primarului în funcţie a stat întreaga zi a alegerilor singur, fără niciun lider politic, într-un birou de la etajul 4 al sediului său de campanie. Sediu ales simbolic pentru Capitală, magazinul Bucureşti, aflat la intrarea în centrul vechi, loc cunoscut pentru multiplele clădiri în paragină.

La închiderea urnelor, alăturii de colegii lui, Nicușor Dan a primit, timid, vestea că a învins în cursa pentru primăria Capitalei.

Turiști francezi către Nicușor Dan: You look like Emmanuel Macron

Şi nu doar colegii i-au fost alături. Din mulţimea de oameni strânşi în fața sediului de campanie, doi turişti francezi au intrat înăuntru ca să-l felicite personal pe Nicușor Dan.

Turiști: "Wish you the best from france, you look like Emmanuel Macron for us.

Nicușor Dan: "Je parle francais, s'îl vous plaît"

Nicușor Dan, primarul ales al Capitalei: "Astăzi este ziua de naştere a noului Bucureşti. Am încredere că după numărătoarea voturilor, voi fi primar. Vreau să ştiţi că sunt mai bucuros pentru bucuria voastră decât pentru bucuria mea"

Nicușor Dan a avut în spate doua partide care l-au susţinut în campanie. Însă, victoria schimbării de la Bucureşti a fost sărbătorită separat, întâi la PNL, apoi la USR.

Ludovic Orban, preşedinte PNL: "Mă bucur foarte mult că am eliberat Bucureştiul. E o victorie pe care, să fim cinstiţi, nu o aşteptam"

O victorie uriaşă au obţinut USR şi PNL în tot Bucureştiul. Sectorul 1 a fost câştigat de Clotilde Armand, sectorul doi de Radu Mihaiu, iar sectorul 6 de Ciprian Ciucu. Robert Negoiță de la PRO România a rămas în funcţie la sectorul 3, la fel şi Daniel Baluță-PSD, la sectorul 4. La 5, lupta se duce strâns între Cristian Popescu Piedone şi candidatul PNL-USR, Cristian Băcanu.

Dan Barna, preşedinte USR: "Probabil că vom câştiga 4 sectoare cu siguranţă, toate acestea dau perspectiva unui nou Bucureşti, proiectul Nicușor Dan".

Noul primar al Capitalei va depune jurământul peste 10 zile.