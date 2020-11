ZOO Timișoara se va închide după apariția unor imagini revoltătoare cu un pui de cerb

Primarul Dominic Fritz a anunţat, marţi, că Grădina Zoologică din Timişoara va fi închisă până când vor fi create condiţii normale pentru vieţuirea animalelor, întrucât în ultimii ani acolo nu s-au mai făcut investiţii şi mai multe animale au murit.

În urmă cu şapte ani, o zebră primită ca donaţie din Cehia s-a înecat într-un heleşteu al grădinii, iar după trei ani, o alta a murit pentru că, potrivit reprezentanţilor primăriei de atunci, era "hăbăucă".

În urmă cu mai puţin de două luni, o haită de câini a ucis toţi cei şase canguri, iar acum un pui de cerb este grav bolnav, din cauze digestive.

"La Grădina Zoo nu s-au mai făcut investiţii de ani de zile şi trăieşte pe un buget enorm de mic, la limită, nu este un management profesionist pentru aceasta şi chiar dacă sunt acolo îngrijitori, habitatul nu este la standardele necesare. Pentru cerbul bolnav, am trimis veterinarul nostru, starea de sănătate a animalului nu este bună, are o indigestie prin împăstare, adică i s-a acumulat hrana în stomac. Mă tem că pentru acest cerb speranţele de viaţă nu sunt foarte mari. (...). Situaţia nu mai poate rămâne aşa. Am luat decizia să închidem Grădina Zoo până vom avea un concept de dezvoltare foarte clar, până vom face investiţii majore şi să o redeschidem ca o grădină zoologică educativă, în care conservarea şi biodiversitatea este prioritate, modernă, europeană, unde animalele şi bunăstarea lor sunt pe primul loc", a declarat Dominic Fritz, într-o conferinţă de presă.

Edilul a anunţat că se analizează dacă pentru unele animale se pot asigura condiţii să fie păstrate, iar altele vor fi relocate în alte grădini zoologice care au condiţii.

Fritz a anunţat că va lua legătura şi cu oraşele înfrăţite care au grădini zoologice, între care Karlsruhe şi Szeged, pentru a le prelua în custodie.

Grădina Zoologică din Timişoara este unul dintre obiectivele turistice trecute în itinerariile Capitalei Culturale Europene, iar primarul îşi doreşte ca aceasta să poată fi redeschisă, în noul concept, eventual chiar şi extinsă, până în anul 2023, când municipiul va exercita acest titlu cultural.