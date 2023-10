„Ne-am supărat că aveam întârziere, dar am evitat accidentul”. Mai mulți bolovani au căzut pe calea ferată pe Defileul Jiului

Un stâlp de electricitate greu de peste 10 tone a fost rupt în două, iar cablurile electrice au fost puse la pământ. Ca urmare, niciun tren nu a mai circulat între Petroșani și Târgu Jiu timp de câteva ore.

Incidentul s-a produs în jurul prânzului, într-o zonă protejată cu plase și stâlpi speciali de blocare a pietrelor. Acestea nu au făcut, însă, față.

Vintilă Paul, adjunct șef secție CFR Târgu Jiu: „Am găsit foarte multe pietre de dimensiuni mari, au rupt un stâlp de susținere contact și la următorii doi a rupt elementele de prindere a consolei de pe stâlpul de beton comprimat care, la fel, nu mai au fire de contact. Încercăm să eliberăm zona de gabarit de liberă trecere pentru a face circulația cu locomotive diesel”.

Circulația feroviară a fost însă blocată complet. Din fericire niciun tren nu circula în zonă în momentul în care stâncile au căzut.

Pasageră: „Din fericire, zicea nașul de tren că am avut întârziere o oră, altfel pietrele ar fi putut cădea pe tren. Noi ne-am supărat că am plecat din Cluj cu o oră întârziere, dar, până la urmă, am evitat accidentul”.

Trenurile de călători au fost oprite la Petroșani, iar oamenii au fost preluați de autobuze și microbuze și duși la Târgu Jiu. De aici, cei mai mulți au luat din nou trenul.

Pasager: „Vin de la Cluj cu trenul, suntem duși cu autocarul până la Târgu Jiu”.

Oana Brânzan, purtător de cuvânt CFR: „Transmitem scuzele necesare călătorilor. Personalul feroviar depune toate eforturile necesare pentru finalizarea tuturor lucrărilor în zona respectivă în cel mai scurt timp, astfel încât redeschiderea circulației să se facă în condiții normale și deplină siguranță”.

Traficul feroviar a fost reluat abia la 7 seara, dar echipele de intervenție au continuat să lucreze și pe parcursul nopții, pentru a remedia și celelalte pagube, astfel încât miercuri totul să revină la normal.

