„Lăsați că trece trenul, se ridică și plec”. Explicația halucinantă a unui șofer prins sub bariera de la calea ferată

De această dată, în prim plan este mașina unui echipaj de la controlul circulației. Vehiculul a fost prins sub o barieră. Nu a trecut mult și a venit o locomotivă în viteză. Polițiștii vor să afle acum dacă șoferul a forțat traversarea.

În imaginile filmate de un martor se vede cum cei doi angajați de la Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier Cluj rămân blocați cu mașina de serviciu, pe trecerea de cale ferată prevăzută cu bariere. S-a întâmplat în localitatea Apahida.

Cei doi au coborât imediat au ridicat bariera cu mâinile și au dat mașina cât mai departe de sine. Șefii respectivilor au văzut imaginile.

Mihăiță-Lian Văcărencu, Direcția Monitorizare, Control și Reglementări ISCTR: „Au fost surprinși în timp ce staționau la nivel cu calea ferată de o barieră. Ei au oprit pentru a se asigura astfel încât să poată depăși această intersecție în condiții de siguranță, moment în care au fost surprinși de către barieră”.

Trecerea de cale ferată este prevăzută cu semnale luminoase și acustice, dar și cu bariere. Toți șoferii sunt obligați să oprească atunci când acestea sunt în funcțiune.

Polițiștii vor să vadă dacă, în acest caz, șoferul a forțat trecerea. O echipă a Știrilor PRO TV a surprins, chiar marți, un incident similar.

Un șofer și-a încercat norocul în timp ce bariera mult încercată cobora, dar a fost prins sub ea.

Șofer: „Doamnă, când am fost aici atunci a început să pâplâie, ce să fac?”

Reporter: Nu știți că trebuie să încetiniți?

Șofer: „Când am ajuns aici, atunci am pus picioru' pe frână, că am auzit sonorul. Lăsați, că trece trenul, se ridică și plec mai departe”.

La scurt timp s-a apropiat trenul, dar mecanicul a văzut totul și a încetinit din vreme. Apoi a urmat o scenă ireală. A oprit locomotiva, a coborât și l-a ajutat pe șofer să ridice bariera.

Mecanicul locomotivei: „Se mai întâmplă”.

Reporter: „Dar de ce se întâmplă? Nu se aude înainte semnalul?”.

Mecanicul locomotivei: „Pentru că șoferii sunt indisciplinați”.

Între timp, la locul incidentului au ajuns și angajații CFR.

În urmă cu aproape o săptămână, tot în județul Cluj, o autospecială a pompierilor a forțat trecerea peste șinele de tren. Imaginile arată cât de aproape s-a aflat echipajul de o tragedie. Șoferii care nu respectă semnalele de la trecerea la nivel cu calea ferată riscă să rămână 120 de zile fără permis.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: