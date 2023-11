„Erau beți morți, am zis că fac vreo nebunie”. Mărturiile rudelor bărbatului care și-a filmat ultimele clipe

Din păcate pentru el, stătea în dreapta șoferului, care băuse. Vehiculul a acroșat un altul, care circula în aceeași direcție, a ricoșat într-un podeț și s-a răsturnat în șanț.

Ultimele momente de viață ale bărbatului de 50 de ani au fost transmise live, iar imaginile nu pot fi difuzate în întregime. Omul transmitea în direct călătoria. În autoturism mai erau șoferul și încă un bărbat. În celălalt vehicul era o profesoară.

Cum s-a întâmplat tragedia

O cameră stradală de supraveghere a surprins clipele de dinaintea accidentului. Se vede cum mașina femeii iese cu spatele din curtea unei școli, până în mijlocul drumului nemarcat. De acolo, șoferița merge înainte și vrea să intre pe bandă, de pe sensul ei de mers. Din spate vine, însă autoturismul cu cei trei bărbați. În câteva clipe, mașinile intră în coliziune, iar autoturismul, condus de cel care băuse, lovește un cap de pod, se rostogolește de mai multe ori și ajunge cu roțile pe un gard.

Andrei Tudose, nepotul bărbatului decedat: „Am văzut, eram în live, exact în momentul când filma, și mă uitam acolo. Eu, uitându-mă la ce nebunii fac acolo, erau beți morți, am zis că ăștia fac vreo nebunie. N-am apucat să văd live-ul, l-am închis, trebuia să plec la PECO. Și am ajuns acasă și văd tot live-ul, și el a fost, am văzut momentul accidentului când s-a bufnit”.

În mașina, care a lovit capul de pod și s-a răsturnat, șoferul și pasagerul de pe bancheta din spate au fost răniți. Localnicii i-au scos din autoturism până a venit ambulanța. Pasagerul din dreapta era inconștient și s-a stins câteva minute mai târziu.

Localnică: „S-a dat mașina de patru ori peste cap. Când a ajuns pe parapet, a sărit în sus și când a sărit în sus, s-a întors mașina cu capul în jos, cu botul în jos”.

Liviu Buzdugan: „Era mașina urcată pe gard. Șoferul era ieșit jumătate afară. Am început să scoatem victimele cum s-a putut”.

Camera de supraveghere arată și momentele de după accident, când mai multe echipaje ajunse la fața locului resuscitează victimele.

În raportul preliminar, polițiștii au stabilit că accidentul s-a produs din culpă comună: profesoara nu s-a asigurat corespunzător, pe sensul ei de mers, iar șoferul, care a venit din spate, nu a păstrat distanța regulamentară. În plus, șoferul de 33 de ani băuse alcool.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 16-11-2023 20:06