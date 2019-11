Zeci de români din Marea Britanie își caută mașinile. Cum au fost păcăliți de compatrioţi

Zeci de români care locuiesc în Marea Britanie au ajuns în situația disperată de a-și căuta mașinile pe străzi, în parcări și pe rețelele sociale.

Cu toții acuză că au fost păcăliți de niște escroci români, pe care i-au plătit să le transporte autoturismele în România.

Indivizii le-au luat banii, însă le-au abandonat mașinile în orașe din Anglia.

Atât polițiștii englezi, cât și cei români anchetează cazul.

Aceasta este activitatea lui Radu de mai multe zile. De când a aflat că a fost păcălit, își caută autoturismul prin orașul Doncaster din nordul Angliei. A plătit 550 de lire ca mașina să îi fie trimisă în România, pe o platformă.

Radu, român din Anglia: „Am primit mesaj că mașina e abandonată. Acum nu am decât să o caut și să sper că o găsesc. Am căutat și pe Facebook."

200 de români păcăliți cu sume uriașe de falși brokeri. Cum simulau tranzacțiile

Pe rețelele sociale, românul a descoperit că nu este singurul păcălit. Alți zeci de oameni care locuiesc în Marea Britanie spun că sunt în aceeași situație. Unii și-au luat liber de la seviciu ca să își caute mașinile.

Vlad, român din Anglia: „I-am dat mașina și nu a mai răspuns. îmi trimitea doar mesaj, apoi mi-a spus că a abandonat-o. Am făcut deja plângere la poliție."

Am luat legătura cu unul dintre bărbații căruia i-au fost predate mașinile. Acesta susține că nu are nicio vină pentru că el ar fi fost doar șoferul. Îl acuză pe alt român că ar sta în spatele escrocheriei.

Șoferul platformei: „Să meargă la poliție, eu nu am nicio treabă.”

Reporter: „Aveți de gând să dați banii înapoi?”

Șofer: „Nu, mai are să îmi dea o mie de lire. Eu am muncit, am dormit în mașină."

În Anglia, polițiștii au început cercetările și i-au chemat pentru început, la audieri, pe șoferii păgubiți. Și aici, în România au fost depuse plângeri. La Roman și Buzău, polițiștii au început și ei să facă verificări. Cum faptele s-au petrecut peste hotare, polițiștii iau în calcul să dea mașinile în consemn la frontieră.

O parte dintre cei care au depus plângeri au fost deja contactați de asociațiile care ajută și consiliază victimele infracțiunilor care se petrec pe teritoriul Marii Britanii.

