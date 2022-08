Zeci de mii de oameni au ajuns la munte în weekend. Coadă kilometrică pe Transfăgărășan

Iar pe Transfăgărășan, ultimii doi kilometri din șoseaua ce ajunge la Bălea Lac au fost două șiruri de mașini care s-au mișcat foarte încet.

Coloana de mașini care au încercat să urce spre Bălea Lac se întindea la amiază pe câțiva kilometri. Unii turiști nu au mai avut răbdare să aștepte așa că au parcat pe margine și au pornit pe jos.

Turist: „Azi am nimerit mai bine un pic. Foarte norocoși.”

Reporter: „Cu ce o să vă umpleți ziua?”

Turist: „Cu vederea, cu poze, cu priveliștea și ceva de mâncare și apoi acasă, sperăm să nu mai prindem chiar așa cozi.”

Șofer: „Am așteptat foarte mult, mai ales aici e jale rău. A durat. Cam jumătate de oră. Dar avem răbdare, ce să facem.”

Octavian Turcu, cabanier: „Dacă vor să se bucure de o plimbare, să vină în cursul săptămânii când e mult mai liber şi relaxant. Evita statul în trafic care creează doar nervi. Pot să lase maşinile mai jos în parcări, să facă câţiva paşi la o plimbare ca de fapt de aia se vine la munte, să se plimbe, nu doar pentru un selfie.”

Zona lacului Bălea este ticsită de turiști și comecianți. Aici sunt cabanele și câteva zeci de tarabe cu mâncare, suveniruri și alte mărunțișuri. Cei pregătiți de o plimbare mai lungă pot descoperi la pas potecile care duc spre vârful munților Făgăraș nu departe de acest furnicar. Peisajele sunt spectaculoase, iar aglomerația rămâne jos, în vale.

Turistă: „Drumul este foarte frumos, drumul e chiar mai frumos decât aici în zona lacului.”

Șoseaua Transfăgărășan este deschisă până la finalul lunii octombrie.

Și la Brașov, la Pietrele lui Solomon a fost aglomerație. Oamenii au căutat un loc pentru grătar care să fie aproape și de râu, dar și la umbră. Mulţi au venit cu noaptea în cap.

Reporter: „Și ce ați făcut de la 7?”

Bărbat: „Am stat.. să iasă soarele."

Bărbat: „Am făcut foc, am curățat, am tăiat lemne. Am făcut o frigare cu jumări pe băț."

Reporter: „Merită așteptarea de la 7 dimineața?”

Femeie: „Da, păi ce să facem, dacă e aglomerat și nu se mai găsește loc."

Reporter: „Nu ați mai prins masă liberă?”

Femeie: „Nu, la cât de aglomerat e.”

După atâta așteptare, friptura, micii sau peștele au picat numai bine, iar când grătarele s-au mai răcorit, carnea fost înlocuită cu legume coapte pentru iarnă.

Cine nu a venit cu treabă, a luat la pas potecile umbrite.

