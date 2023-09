Zeci de case sunt afectate în urma exploziilor de la Crevedia. „A venit suflul și ne-a culcat pe toți la pământ”

Potrivit inspectorilor în construcții, în jur de 30 de proprietăți sunt afectate, între care două au ars din temelii. În multe altele nu se mai poate sta pentru că nu mai au acoperișuri. Alături de pompieri, sinistrații și-au socotit pagubele și și-au amintit de iadul din care au scăpat la limită sâmbăta trecută.

Femeie: „Aseară am venit, am dormit un pic, am făcut un pic de ordine... e dezastru, uitați. Pe băiat l-a aruncat sub o salvare, iar pe mine nici nu știu... A zis băiatul că am căzut, el m-a ridicat, sunt julită... am fugit.”

Reporter: Asta a fost prima explozie?

Femeie: „Nu, a fost ultima, aia mare. La prima am apărat, am dat drumul la căprițe... unele n-au fugit...”



Femeie: „Casa e... cosaci e rupți, acoperișul e căzut... A venit flacăra aia mare, eram pe stradă, acolo, la colț, acolo am zis că murim.”

Bărbat: „Ușa asta e zob, uitați... Baloți pentru animale, magazia nu mai e, pasările astea au reușit să scape, uitați cum sunt...”

Ruine. Asta au găsit cei care stăteau până saptamanta trecută lângă stația GPL distrusă de explozii. Bieții de ei nu știu de unde să înceapă și mai ales cu ce bani. Cel puțin la nivel declarativ, reprezentanții primăriei, cei ai firmei care deținea stația și ai Ministerului Muncii au promis că-i ajută. Deocamdată, doar contabilizează pagubele.

Potrivit localnicilor, aceasta e prima locuință afectată de incendiu. Bărbatul de 63 de ani, care a suferit arsuri, era rudă cu ceilalți doi soți care aveau locuință gard în gard cu a lui. Cei doi soți au fost aduși în sicriu acasă. Unei rude i s-a făcut rău la priveghi și a avut nevoie de îngrijirile medicilor. Vecinii au lăsat totul ca să fie alături de familia greu încercată.

Femeie: „Opt foi de geam distruse. Era la poartă când s-a aprins cerul, am cazut lipită de poartă, acolo am rămas.”

Constantin Gavrilescu îi mulțumește lui Dumnezeu că el și soția au scapăt cu viață. Din casa lor nu a mai rămas nimic. Omul susține că le-a atras atenția muncitorilor de la stația GPL că într-o zi se va produce o explozie, dar nu l-au ascultat. Acuză că și în trecut au făcut evacuări controlate de gaze.

Constantin Gavrilescu, localnic: „Am intervenit la ei spunându-le ”băi! Sunteți nebuni la cap, asta e bombă!” Nu mi-a răspuns nimeni. A venit suflul și ne-a culcat pe toți la pământ, cred că a fost mai bine că altfel ne luau hainele foc și era mai rău. A trebuit să-i spun. Zic ”da, mami, a rămas un perete”… A rămas pe naiba, e ruină tot.”

Reporter: A ce mirosea când se faceau aceste evacuări controlate?

Constantin Gavrilescu, localnic: „A gaz!”

Ancheta procurorilor a continuat vineri cu audierea părților vătămate. Opt localnici au fost chemați la sediul Parchetului Tribunalului Ilfov.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 01-09-2023 19:08