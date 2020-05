Zece oameni au murit la Iași după ce au băut spirt contrafăcut

Zece oameni din judeţul Iaşi au murit după ce au băut alcool sanitar contrafăcut. Decesele au survenit în doar câteva zile. Acum autorităţile au început o anchetă şi încearcă să găsească vinovaţii.

Doi cetățeni arabi sunt vizati de ancheta, ei fiind suspectați ca au produs si distribuit spirt ce conținea, in loc de alcool etilic, alcool metilic, informează ziaruldeiasi.ro.

Arabii au vândut spirtul la Iasi, in luna aprilie, unui afacerist local care are un punct de desfacere la depozitul Phoenix. De acolo, pentru câțiva lei sticla, in luna aprilie, sute de sticle de spirt au fost vândute in satele din județ.

Este vorba de spirt Santo Med. Afaceristul Ciprian Barticel este cel care vindea produsul in special magazinelor sătești din Iasi. După ce a aflat ca alcoolul este toxic, acesta a strâns inapoi o parte din marfa, pe care a dat-o polițiștilor, susțin surse din ancheta.

Barticel a declarat ca el nu a știut ca alcoolul este contrafacut, fiind doar un intermediar. Ancheta este condusă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iasi.

Citește și Trei șoferi STB au fost testați pozitiv cu noul coronavirus

În această dimineaţă sunt patru percheziții in desfășurare la București.

Se efectuează cercetări pentru ucidere din culpa și înșelăciune, însă in funcție de datele din dosar se poate schimba încadrarea in omor calificat. Spre după-amiaza sunt așteptate la Parchet mai multe persoane din București. Unele sunt audiate acum, la fata locului. Surse judiciare confirma că afaceristul ieșean nu a știut ce vinde. El este, in prezent, martor.

Ciprian Barticel a cumpărat spirtul ucigaș in perioada 10 - 13 aprilie de la arabul pe care îl știe sub numele Zaher. Pe 28 aprilie, după ce au început să apară decesele, Barticel a predat Politiei aproape 200 de sticle pe care le-a recuperat din județ, scrie ziaruldeiasi.ro