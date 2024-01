„E teroare ce-i aici”. Viscol puternic până la finalul săptămânii. Zona în care sunt deja nămeți de trei metri

La Rânca, pe Transalpina, deja sunt nămeți de trei metri, care au acoperit străduțele din stațiune. Zona rămâne sub avertizare de cod galben de viscol puternic, până duminică dimineața.

Locurile în care turiștii își parcau mașinile în mod normal sunt acum înghițite de zăpada spulberată de viscol.

Drumar: „E teroare ce-i aici.”

Reporter: „Cât are aici, e la streașină?”

Drumar: „Aici are 2 metri, ieri am luat-o de tot, ia uite!”

Turiștii cazați în zonă au ascultat de această dată de sfaturile drumarilor și și-au parcat autoturismele în locuri mai puțin expuse. Joi însă mulți au fost nevoiţi să pună mâna pe lopată.

Turist: „Aici pe drum cred că a fost de un metru, un metru și jumătate zăpada.”

Turist: „Trebuie să plecăm, că prea viscolește, e prea urâtă vremea!”

La rândul lor, cabanierii au încercat să le croiască pârtie celor pe care îi așteaptă în acest final de săptămână. Mulți nu știu încă dacă vor schia cu viscolul în față.

Reporter: „Vi se pare că se oprește?”

Turistă: „Nu mi se pare, dar acum ce-o vrea Dumnezeu!”

Administrația Națională de Meteorologie a prelungit codul galben de vreme rea în Oltenia, arcul Carpatic și Moldova până în această seară.

Apoi, viscolul va mușca din aproape jumătate de țară, în Oltenia, Transilvania, Munteniei și sudul Banatului.

Vineri, în zonele înalte de munte, instalațiile pe cablu nu au funcționat.

