„Dacă suni la poliție îți iau gâtul”. O mamă din Iași a fost atacată de prietenul iubitului ei, tocmai ieșit din închisoare

Individul a amenințat-o cu un cuțit și a încercat să o violeze, dar victima i s-a opus din răsputeri, s-a zbătut, l-a mușcat și a strigat, până ce agresorul i-a dat drumul. Suspectul este acum arestat.

După miezul nopții, tânăra în vârstă de 19 ani își adormea unul din cei doi copii, când bărbatul i-a oprit curentul electric. Femeia a ieșit afară, la tabloul electric, să vadă care-i problema, moment în care agresorul s-a repezit la ea și a amenințat-o cu o armă albă. A încercat apoi să o violeze, iar victima, disperată, a început să strige după ajutor.

Mădălina Tanana, victimă: „M-a prins de aici de haină, mi-a pus cuțitul la gât și m-a aruncat până în cealaltă cameră. I-am zis să mă lase în pace, am început să țip după ajutor, mi-a pus mâna la gură. În momentul ăla l-am mușcat de mâna ca să îmi dea drumul. Am încercat încet, încet, să mă trag în camera unde erau copiii. Când am ajuns acolo el a tras de haine, a reușit să mă dezbrace până la jumătate”.

Biata femeie a a reușit să scape din mâinile agresorului. S-a închis în casă și l-a sunat pe iubitul ei, care lucrează în străinătate. El a fost cel care a anunțat poliția.

Mădălina Tanana, victimă: „Mi-a zis că "Hai că te las în pace, dar să nu suni la poliție că vin și îți iau gâtul". L-am sunat pe prietenul meu care a sunat de acolo la poliție. Apoi cumnata mea și un vecin care au sunat și ei la poliție. Până a venit poliția, am stat închisă în casă”.

Atacatorul este un tânăr de 25 de ani, vecin și prieten cu iubitul victimei. Individul ieșise în urmă cu câteva zile din închisoare, după ce a fost condamnat pentru tentativă de omor.

Ovidiu Machedon, vecin: „Sunt vecini acolo. Băiatul a făcut pușcărie pentru crimă. Zice că ar fi fost la dansa acolo, că a amenințat-o”.

Mama atacatorului spune, însă, că fiul ei neagă toate acuzațiile.

Elena Geanina Ionescu, mama suspectului: „El în continuare spune că nu a fost. A spus că nu s-a întâmplat nimic. El a fost interesat de un număr de telefon al surorii ei. Acum, că i-o fi înscenat, nu pot să vă spun”.

Bărbatul este acum în arest preventiv pentru 30 de zile.

