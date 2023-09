„Am 57 de ani și e prima oară când văd așa ceva”. Vremea rea face ravagii în Grecia. Mai mulți români, blocați pe mare

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, mai mulți români, care circulau pe ruta Skiathos - Volos, sunt blocați pe mare și vor fi debarcați abia când vremea va permite acest lucru. Până acum, cel puțin șapte oameni au murit în inundațiile devastatoare din Grecia, Turcia și Bulgaria.

În Skiathos, vântul își păstrează forța, iar până joi, niciun feribot nu pleacă de pe insulă. Turiștii care au venit cu mașina sau cu autocarul, nu pot pleca deocamdată.

Pe un feribot, pe ruta Skiathos - Volos, este blocat și un grup de români. Potrivit datelor obținute de oficiul consular român de la autoritățile locale, responsabilii au decis să amâne debarcarea persoanelor aflate pe feribot până la îmbunătățirea condițiilor meteo în zona de debarcare.

Mirela Roman, corespondent PRO TV: „Din păcate, Skiathos este cu totul altă insulă decât cea pe care am văzut-o acum câteva zile. Drumurile sunt pline de noroi și tot felul de resturi aduse de torent. În orașul Skiathos, o parte dintre locuitori nu au nici acum curent și apă potabilă. Unele taverne sunt în continuare închise. Feriboturile nu circulă nici azi, traficul aerian a fost reluat, dar feriboturile nu reușesc să ajungă aici, pentru că vântul este foarte puternic”.

Marian Vulcan, turist: „Marea a distrus terase ce erau pe malul plajei, a intrat vreo zece metri în șosea, șoseaua a căzut, a luat câteva mașini pe care le-a prins parcate până acolo. Ajutăm localnicii și facem curat, e noroiul până la genunchi. A venit cu aluviuni de pe munte, cu pământ specific structurii din Grecia”.

Zece ore de ploi torențiale au provocat viituri periculoase și în orașul Volos, dar și în insulele Sporade din apropierea zonei continentale. Două familii de români au reușit să plece din Volos înainte că viitura să blocheze totul. Ne-au povestit că au avut mare noroc.

Mihai Mateiciuc, turist: „Am observat că apele crescuseră și atunci am decis să plecăm, curent la cazare nu mai era de circa două, trei ore. Am trecut un dig de evacuare a apei dinspre munți, era deja plin. Am zis că dacă reușim să ajungem pe autostradă, pe o zona safe, atunci vom anunța și proprietarul. La circa 15 kilometri de Volos era surpată o jumătate de bandă de mers, deci probabil la câteva ore este posibil să fi blocat drumul cu totul”.

Imaginile sunt dezolante, mașini luate de apă, plaje inundate și terase distruse. Pe rețelele sociale au apărut imagini cu primarul orașului Volos, care le cere șoferilor să respecte indicațiile și să nu se aventureze pe șosele.

Localnic: „Pagubele sunt enorme. Dacă râul se umflă, ne înecăm toți. Am 57 de ani și e prima oară când văd așa ceva. Apa are jumătate de metru înăuntru”.

La sud de Volos, foarte aproape de insula Evia, s-a format o tornadă înspăimântătoare.

Serviciul local de meteorologie a anunțat că, până joi, ploile abundente și furtunile se vor înregistra în mai multe regiuni din Grecia, cum ar fi Epir, Tesalia, Sterea centrală și de est, Macedonia centrală, insula Evia, insula Creta, insulele Sporade și insulele Ciclade.

A fost prăpăd și în Bulgaria

A fost prăpad și în Bulgaria. Cel puțin doi oameni și-au pierdut viața și patru sunt dați dispăruți, după ce viiturile au inundat stațiunile de pe litoral, aflate la granița cu Turcia. În Arapya, valurile au lovit cu furie țărmul și au provocat stricăciuni însemnate pe mal. Marea a intrat adânc pe uscat și a luat cu ea mașini și chiar rulote.

Autoritățile au decretat stare de urgență în orașul Țarevo. Ploile au umflat apele a două lacuri. Viiturile au pătruns la primele etaje ale unor hoteluri și turiștii au fost mutați la nivelurile superioare.

În Turcia, doi oameni au murit după ce au fost luați de ape

Precipitațiile au creat probleme și în cel mai mare oraș din Turcia. Cel puțin doi oameni au murit la Istanbul, după ce au fost luați de ape. Câteva zeci au avut nevoie de ajutor, după ce au rămas blocați în magazine, de șuvoaiele de apă care au năvălit pe străzi și bulevarde. Și metroul a fost inundat și închis, dar călătorii au apucat să fie evacuați, iar meteorologii turci spun că furtunile vor continua și în următoarele zilele în vestul și sudul țării.

Dată publicare: 06-09-2023 19:21