Vis împlinit pentru mai mulți copii care trăiau într-un centru de plasament

Acasă a devenit o realitate pentru 9 copii care trăiau într-un centru de plasament din Bucureşti.

Aceştia s-au mutat într-o casă de tip familial construită de fundaţia ''Hope and Homes, for Children'', iar joi i-au întâmpinat cu prăjituri, făcute chiar de ei, pe cei care le-au împlinit visul.

Marius şi Ionuţ povestesc încântaţi cum vieţile lor s-au schimbat mult în bine de când au părăsit centrul de plasament şi au ajuns în casa de tip familial.

Marius şi Ionuţ: ”E mai confortabil şi arată şi mult mai bine, nu mai sunt atât de mulţi copii, nu mai ies certuri. Mergem luăm alimentele şi ajutăm doamnele să facă mâncarea, ne autogospodărim. Aici, doamnele sunt ca mama noastră şi noi suntem frați''.

În centru erau 49 de suflete, însă aici au rămas doar 9. Băieţii se cunosc de mulţi ani şi se poartă între ei ca fraţii.

Când s-au pus bazele casei, fiecare şi-a scris numele pe o cărămidă. Apoi puştii şi-au adus contribuţia şi la înfrumuseţarea interiorului.

Fundaţia Hope and Homes for Children a deschis până acum 107 case de tip familial. Locuinţa are 4 dormitoare, o cameră de zi, două băi şi o bucătărie şi a costat în jur de 200 de mii de euro.

A fost proiectată de arhitecţii de la ''Visuri la Cheie'', iar banii au venit de la un producător de ciment. În prezent în centrele de plasament mai sunt în jur de 10 mii de copii. Conform unei directive europene, aceste instituţii ar trebui închise până la finalul anului 2020.

Ștefan Dărăbuș, director regional HHC: ”Lurcurile sunt colective, spaţiile depersonalizate, reguli rigide care afectează personalitatea, copilăria copiilor, iar în casele de tip familial ne dorim contrariul: să fie fie un spaţiu al încrederii, al libertăţii, al sprijinului reciproc, al atenţiei individualizate pentru fiecare''.

Cei 9 locatari simpatici au fost vizitaţi şi de câţiva actori din serialul Vlad.

