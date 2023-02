Vis devenit realitate pentru cinci copii sărmani din Iași. Casa lor sărăcăcioasă a fost complet renovată

Casa lor sărăcăcioasă a fost complet renovată. Dacă înainte vântul șuiera prin ferestrele sparte și cu toții se încălzeau la soba care scotea mai mult fum decât căldură, noul lor cămin este acum primitor şi complet utilat.

Totul a fost posibil datorită unor oameni cu suflet mare, mobilizaţi pe rețelele de socializare.

După aproape o lună de zile, cei cinci frați - care au intre patru și 11 ani - au revenit în căsuța lor din localitatea Schitu Duca. Emoțiile au fost uriașe.

Până nu de mult locuiau într-o casă din chirpici, fără geamuri și dormeau toți, împreună cu mama, îngrămădiți într-un singur pat. Nici nu au îndrăznit să viseze la o asemenea schimbare.

R: Ai visat să ai o asemenea cameră?

Alin Gugulaș, elev: „Am visat, dar nu chiar așa de frumoasă. Înainte de renovare era foarte urât”.

Iulian Gugulaș, elev: „Era murdar. Nu aveam un geam. Nu m-am așteptat să fie chiar așa. Credeam că o să împart patul cu Alin".

Maria Elena Gugulaș, elevă: „Vreau să ajut mai departe oamenii, pentru că și eu am fost ajutată la rândul meu".

Copiii sunt crescuți doar de mamă, după ce tatăl a plecat la muncă în străinătate și a rupt legătură cu cei pe care i-a lăsat acasă.

Nicoleta Ababei, mama copiilor: „O surpriză! Ce am lăsat și ce am găsit! Mă uit și spun că visez!”

R: V-ați fi permis să realizați o astfel de casă, să ridicați o astfel de casă, să o amenajați așa cum e acum?

Nicoleta Ababei, mama copiilor: „Nu, nu".

Un vis realizat din donații

Casa a fost reabilitată din donații, în urma unui apel umanitar lansat de o asociație din Iași condusă de un tânăr care a crescut în centrele de plasament.

Ciprian Mihalcea, fondator ONG: „Au fost oameni care au venit de la Suceava, Timișoara, București. 2-3 zile au muncit și iată produsul final. Am schimbat tot, am făcut o baie de la zero. Unde e baia era un depozit de lemne".

Cei cinci frați merg la grădiniță și la școala din comună, iar familia trăiește doar din alocațiile primite de copii de la stat.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 13-02-2023 08:18