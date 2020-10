Viorel Huşanu, preşedintele Sindicatului Sanitas Bucureşti, infectat cu COVID-19

Viorel Huşanu, preşedintele Uniunii Sindicale Sanitas Bucureşti, a anunţat că s-a infectat cu coronavirus, iar ambii săi plămâni sunt afectaţi într-o proporţie semnificativă. De asemenea, au COVID-19 şi soţia şi cei doi copii ai săi.

"Sunt in a cea de-a 11 zi de când am COVID si va spun R A S P I C A T celor care inca credeți ca este banalitate : NU ESTE DE GLUMA!

Miros inca nu am. Gust....micii sau pâinea au același gust.

Este depresiv sa nu mai fie nimic ca înainte.

Rezultatul evaluării CT arata ca ambii mei plamani au fost afectați iar procentul de 25 -50 % imi cam da fiori.

Protejati-va ! Protejati-i pe cei din jurul vostru", este mesajul postat pe Facebook de Viorel Huşanu, preşedinte al Uniunii Sindicale Sanitas Bucureşti.

Liderul sindical a declarat corespondentului Ştirilor ProTV Liliana Curea că, deşi toată familia - el, soţia şi cei doi copii - a fost infectată cu Covid-19, de unul dintre copii a aflat după zile bune, abia după ce l-a sunat părintele unui coleg de clasă al celui mic. Motivul este acela că DSP ar fi trecut pe fişă numărul de telefon al celuilalt părinte.

Viorel Huşanu a mai spus că acum aşteaptă de aproximativ 48 de ore sosirea unei ambulanţe