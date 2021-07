Viitorii medici ai României au dat examenul de admitere: „Îmi place să ajut oameni”

Viitorii medici ai Romaniei au făcut astăzi primul pas către viață de studenți. Mai multe universități de medicină din țară au organizat examene de admitere.

Chiar dacă a fost un an atipic, cu o generație mai puțin numeroasă, rectorii universităților nu se plâng de lipsa candidaților. În unele centre au fost trei sau patru doritori pe un singur loc.

La fel ca anul trecut, Facultatea de Medicină Carol Davila a organizat examenele la Romexpo.

Măsurile de siguranță au fost respectate, iar candidații au purtat măști de protecție pe toată durata examenului. După trei ore, care s-au scurs și mai greu pentru părinții care așteptau afară, au venit și primele rezultate.

“Emoționată, dar mă calmez ușor ușor. Nu-mi aduc aminte să-mi fi dorit vreodată altceva. Îmi place să ajut oameni și asta mă văd eu făcând”, a spus o tânără.

Subiectele au fost tip grilă, iar tinerii au primit rezultatele pe loc. Rebeca a reușit să ia 95 de puncte din 100, iar mama ei a izbucnit în lacrimi de bucurie.

"Am zis să nu-mi fac iluzii să n-am deziluzii. Acum sunt cea mai mândră”, a spus mama Rebecăi.

"Am avut emoții ieri și azi până să vină subiectele, după ce au venit subiectele am zis că nu mai am voie să am. Și nu am mai avut. În rest ce să zic, începe vara", a spus și tânăra.

La Facultatea de Medicină Carol Davila din București s-au înscris anul acesta 3.427 de candidați, pe 1.629 de locuri la medicină generală, dentară, farmacie sau pentru specializarea de moașe și asistente. Medicina generală a fost cea mai dorită: peste 2 mii de candidați pe 960 de locuri la buget și taxă.

La Iași, la facultatea de medicină, concurența a fost de 4 candidați pe un loc. Examenul s-a desfășurat în 85 de săli și peste 600 de cadre didactice s-au implicat în supraveghere.

"-Pentru cei care au învățat a fost chiar ok. Sper să fiu un medic foarte bun, din toate punctele de vedere.

-Ce te a făcut să dai la facultatea asta?

-Cred că tata".

Și viitorii studenți ai Universității dunărea de jos din Galați au trecut prin emoții mari.

"-Concurență mare?

-3 și ceva pe loc.

-Ai șanse?

- Da"

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației: ”Avem 63 de mii de locuri la licență în total pentru toate domeniile, bugetate în acest an, o pondere de circa 10% e cea a locurilor în domeniul medical".

La facultățile de medicină de stat din România taxa de școlarizare variază între 6 mii și 15 mii de lei pe an.