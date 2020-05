VIDEO. Un polițist american îi trage masca unui protestatar și îi pulverizează spray lacrimogen în ochi

În videoclip se aude cum protestarul spune că este „membru al familiei”, ținându-și mâinile în sus, moment în care ofițerul de poliție face un gest greu de explicat. Omul este stropit cu spray cu piper și se îndepărtează clar afectat.

„Sunt dezgustat și dezamăgit să-l văd pe unul dintre membrii familiei mele un tânăr negru cu mâinile sus protestând pașnic și pe ofițerul NYPD care îl atacă fără motiv”, a scris cel care a postat videoclipul pe Twitter.

I am heartbroken and disgusted to see one of my family members a young black man w/his hands up peacefully protesting and an NYPD officer pulls down his mask and pepper sprays him. @NYCSpeakerCoJo @BPEricAdams @FarahNLouis @JumaaneWilliams @NewYorkStateAG @NYPDShea cc: @EOsyd pic.twitter.com/tGK5XWS0bt