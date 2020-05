VIDEO. Un bărbat din Mintia a strivit cu mașina câinele vecinilor. Ce le-a spus a doua zi proprietarilor

Gest inuman al unui bărbat din localitatea hunedoreană Mintia. Acesta a ucis cu mașina cățelușa vecinilor, fără să știe însă că este în raza camerelor de supraveghere. Proprietarii animalului spun că gestul său a fost intenționat,.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere de la casa proprietarilor animalului arată cum șoferul virează brusc și ajunge pe spațiul verde, acolo unde se afla cățelușa. Speriat, animalul a fugit, însă bărbatul l-a urmărit și a trecut peste patruped cu roțile mașinii, potrivit ziardehunedoara.ro.

Potrivit proprietarilor cățelușei, incidentul a avut loc joi dimineață.

„El urcase, mai devreme, cu mașina spre pădure. Nu l-am văzut când s-a întors. Eram în curte, căutam lesa ca să aduc cățelușa, o văzusem întinsă pe iarbă. Am mers după ea și mi-am dat seama că nu mai suflă. L-am chemat pe soțul meu, a luat-o în brațe și ea atârna. Ne-am panicat. I-am spus că am auzit un motor de mașină. Când am derulat imaginile video am văzut cine era. Am mers la el acasă să-l întreb de ce a făcut așa ceva, dar nu a avut remușcări. Se vede în imagini cum a călcat-o intenționat”, a relatat Doina M., stăpâna cățelușei, pentru presa locală.

Femeia a mai explicat că vecinul ei nu știa că este filmat. Aceasta susține că va depune plângere la Poliție și speră că bărbatul va fi tras la răspundere și că nu înțelege gestul lui plin de cruzime.

„A omorât cățelușa, fiind convins că nu-l vede nimeni. Pe acea porțiune de drum era singur, nu sunt case nici pe o parte, nici pe alta și este clar că a făcut-o intenționat. A omorât-o cățelușa cu bună știință. Ați văzut din filmare că era de talie mică, nu l-a amenințat, nu i-a atacat mașina, nu i-a sărit în față. Cățelușa se ferește și el o calcă, fără nicio remușcare. Dacă era vreun accident, înțelegeam, dar în situația dată nu pot să-l înțeleg”, a mai spus femeia.

Vecinul care a ucis cățelușa i-a vizitat vineri pe proprietari și le-a spus că le va cumpăra alt câine, mai scrie presa locală.