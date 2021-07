VIDEO. Reacția revoltătoare a fanilor englezi când le-a ieșit în cale un șofer cu o mașină italiană

Fanii englezi au fost criticați pentru comportamentul lor pe parcursul Campionatului European. Acum, imagini surprinse înaintea finalei EURO 2020 arată noi scene revoltătoare cu suporterii Angliei.

Au înconjurat supercarul italian al unui șofer și i-au strigat: „Poți să îți bagi Lamborghiniul în ..."

???????? England fans surround a lambo in central London chanting “you can stick your Lamborghini up your arrrrse” full video: https://t.co/nSC3fk0txC pic.twitter.com/p97gAe0Zme

Șoferul, luat prin surprindere de situație, a reușit cu greu să iasă din mijlocul mulțimii.

“You can shove that Lamborghini up your arse”. I fear I might have driven over them. #EURO2020 pic.twitter.com/6Xc4kvC0Rr