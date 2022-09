VIDEO. Manifestații de amploare la Praga, împotriva UE și NATO. Aproape 70.000 de oameni, scoși în stradă de forțe pro-ruse

Organizatorii demonstraţiei, membri ai unor forţe politice radicale - atât de extremă-dreapta, cât şi Partidul Comunist -, au spus că Republica Cehă, ţară care deţine în prezent preşedinţia semestrială a Consiliului UE, ar trebui să fie neutră din punct de vedere militar şi să-şi asigure contracte directe cu furnizori de gaz, inclusiv cu Rusia.

Poliţia estimează la 70.000 numărul protestatarilor în cursul după-amiezii.

"Scopul demonstraţiei noastre este de a cere o schimbare, în special rezolvarea problemei preţurilor la energie, mai ales la electricitate şi gaz, care ne va distruge economia în această toamnă", a spus unul dintre organizatorii evenimentului, Jiri Havel, citat de site-ul de ştiri iDNES.cz.

Protestul din Piaţa Václav, situată în centrul oraşului, are loc la o zi după ce guvernul a supravieţuit unei moţiuni de cenzură, în contextul în care opoziţia acuză lipsa unor măsuri împotriva creşterii inflaţiei şi a preţurilor la energie.

