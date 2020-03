Victor Costache: Numărul mic de cazuri, rezultatul măsurilor drastice luate de guvern

Ministrul Sănătății, Victor Costache, a răspuns întrebărilor adresate de Andreea Esca despre situația criza coronavirusului din România, în cadrul Știrilor PRO TV de luni.

Andreea Esca: Aşadar conform raportării de la ora 18, sunt 168 de îmbolnăviri, în România. Cifra pare mică, prin comparaţie cu ce se întâmpla în vestul Europei. Suntem noi mai feriţi, sau nu avem suficiente teste?

Victor Costache: Nu suntem mai feriți. Este rezultatul măsurilor drastice luate de guvernul nostru începând din luna ianuarie. Încă de când a început criza în China am luat măsurile de carantinare, în centre speciale, măsură unică în Europa. De asemenea am introdus izolarea la domiciliu. Au fost undeva peste 20.000 de persoane izolate, iar câteva mii au ieșit deja din izolare. Am încercat să fim cu un pas înaintea bolii. În februarie, când a fost criza din Italia, am suspendat zborurile, transportul rutier și feroviar.

Andreea Esca: Care estimarea dumneavoastră, câţi credeţi că sunt în realitate? Pentru că este evident, că nu puteau fi testaţi toţi.

Victor Costache: Nu ne putem pronunța 100%, dar am făcut mii de testări în rândul populației. Sunt teste în lucru și se fac sute de testări pe zi.

Citește și Comisia Europeană propune închiderea spaţiului Schengen pe o perioadă de 30 de zile

Andreea Esca: Sunt foarte mulți oameni care nu au ținut cont de reguli. Cum putem să le spunem mai clar să rămână în casă?

Victor Costache: Ne așteptam ca nu toată lumea să fie disciplinată și este misiunea noastră, a tuturor, să facem ca românii să înțeleagă importanța acestor măsuri. Este un test care va măsura coeziunea și solidaritatea noastră ca popor. Singura țară care a ieșit câștigătoare din bătălia cu Covid-19 este China, care a impus măsuri foarte restrictive pe care le urmăm și noi. Încă avem un numpr mic de îmbolnăviri.

Andreea Esca: Există multe voci care acuză o lipsă a echipamentelor în spitale. Ce facem?

Victor Costache: Stocurile critice care ar fi trebuit prevăzute la Minsterul Sănătății erau inexistente când am început acest mandat și am început în ianuarie procedurile de achiziție centralizată și am suplimentat fondurile spitalelor. În noaptea asta trebuie să intre 300.000 de echipamente de protecție care vor fi distribuite către DSP-uri și spitale.

Andreea Esca: Ați fost acuzat că nu v-ați autoizolat și ați apărut în public deși un parlamentar liberal are Covid-19 și l-a transmis și altora. Cum ați gestionat această situație?

Victor Costache: S-a spus adevărul, nu puteam să fiu în contact cu o persoană pe care nu o cunosc. Nu am fost la acea întâlnire de luni. Evident a fost o exagerare, care nu își are locul în acest context.

Andreea Esca: V-ați făcut și testul?

Victor Costache: Mi-am făcut și testul, evident, cu toți ceilalți miniștri.

Andreea Esca: Aveți un mesaj pentru români?

Victor Costache: Mesajul este să fim uniți, disciplinați, ca să câștigăm această luptă cu Covid-19. Este o bătălie logistică de stocuri și gestiune a resurselor umane și numai împreună vom reuși.