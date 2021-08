Victima fostului polițist de frontieră renunțase să mai facă plângeri, pentru că nimic nu o salva de furia lui

Un fost polițist de Frontieră din Iași este reținut pentru acuzații grave: și-ar fi ucis în bătaie fosta soție, și inițial ar fi vrut să ascundă crimă.

Timp de 2 zile, trupul neînsuflețit a fost abandonat pe podeaua casei. Într-un final însă, suspectul a fost audiat de polițiști, și pus în față probelor, a recunoscut totul. Riscă să-și petreacă următorii 20 de ani în închisoare.

Crima s-a petrecut sâmbătă seară, în casă familiei din comună Prisăcăni, dar abia luni, suspectul, un bărbat de 53 de ani, a sunat la 112 să anunțe că și-a găsit fosta nevasta fără suflare, pe podeaua locuinței. În cursul audierilor, însă, a recunoscut, azi-noapte, că el a omorât-o. Procurorii așteaptă raportul medico-legal, dar au deja probe serioase.

Ioanela Ghimbuță, prim procuror adjunct Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași: “Pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan, inculpatul i-a provocat leziuni incompatibile cu viața, în urma cărora a intervenit decesul victimei”.

Vecinii din sat spun că femeia, în vârstă de 47 de ani, era deseori bătută crunt de cel cu care a fost căsătorită mai bine de 20 de ani. Au doi copii împreună, ambii angajați acum la Poliția de Frontieră Iași.

Anul trecut, soții au divorțat, iar femeia a obținut un ordin de restricție împotriva lui. Însă bărbatul ar fi continuat să o bată, susțin apropiații familiei.

Vecină: “O bătea, o bătea, venea la mine și plângea. Ea ținea așa mult la dansul, că nu spunea nimic, atât spunea: ‘îl iubesc, îl iubesc’. Nu am crezut că se ajunge la așa ceva. El a zis așa: ‘numai moartă, dacă te omor doar atunci scap de tine’. Ea ținea prea mult la dansul”.

Deprimată și la capătul puterilor, femeia a renunțat să îl mai reclame la Poliție, mai ales că plângerile depuse n-au avut niciun efect.

Bărbatul s-a pensionat, în urmă cu doi ani, și vecinii spun că a vândut aproape toate animalele din gospodărie, dar banii i-ar fi cheltuit în afara casei.

“Era o doamnă de treabă, nu am avut niciodată cu ea probleme. Am mai văzut-o vânătă. Ferească Dumnezeu, am avut fiori când am auzit. Era și tânăra, și de treabă”, a declarat o vecină.

Luni seară, suspectul va fi dus în față instanței cu propunere de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile. Dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 20 de ani de închisoare.