Viața muncitorilor străini în România. Povestea lui Raj, un tânăr de 27 de ani din Nepal care vrea să stabilească aici

Numărul este similar cu cel din acest an. Iar decizia a fost luată de Guvern, după ce tot mai mulți patroni de hoteluri, restaurante și firme de construcții s-au plâns că nu găsesc angajați. Numai în ultimul an numărul firmelor care au nevoie de personal s-a dublat, potrivit datelor Ministerului Muncii.

Cu muzica dată tare în căști și un rucsac în spate, Raj se plimbă pe străzile din București. Are 27 de ani, este din Nepal și a venit în România în urmă cu trei ani să muncească. Lucrează la un restaurant, iar banii pe care îi primește îi trimite acasă. Are de gând să rămână în țara noastră și vrea să își aducă și soția și fetița.

Raj: "Fata mea. Are 3 ani Vreau să aduc aici fata. O să o aduc! Da! E frumoasă foc!"

“-Ce faci în timpul tău liber?

-Fac curățenie acasă, dorm. Mă plimb pe unde este frumos și poți să faci poze, la Unirii.”

Și Tenji lucrează la noi de mai bine de cinci ani. A fost adus în România de surorile lui, care s-au stabilit aici și muncesc în industria hotelieră. Când nu lucrează, îi place să citească, iar în apartamentul din București are mai multe cărți semnat de Dalai Lama. Aici și-a făcut noi prieteni.

Tenji: “Anul trecut am fost în Constanța, am doi prieteni aici. Am stat o săptămână acolo, am băut bere, am înotat.”

Claudiu, furnizor: “Sunt băieți de treabă, muncitori, săritori, respectuoși, își văd de treaba lor. Sunt băieți buni, dacă românul nostru vrea să plece în străinătate, vin ei, trebuie să suplinim cumva.”

Muncitorii străini nu mai sunt de multă vreme o prezentă neobișnuită în țara noastră

Muncitorii străini, indiferent de țara de origine, nu mai sunt de multă vreme o prezentă neobișnuită în țara noastră. Îi găsim peste tot, de la restaurante, hoteluri sau terase până la fabrici sau șantiere. S-a ajuns aici pentru că deficitul de personal este tot mai mare în multe domenii din România.

Potrivit Ministerului Muncii, în perioada ianuarie- iulie 2022, peste 10.800 de firme au cerut autorităților să aducă în jur de 180 de mii de muncitori din afara Uniunii Europene, de aproape trei ori mai mulți, comparativ cu aceeași perioadă a anul trecut. Pentru 2023, Guvernul a hotărât că pot fi aduși în țară până la 100 de mii de lucrători străini, la fel cum s-a întâmplat în acest an. În 2022, la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrări, au fost eliberate aproape 65 de mii de vize de angajare

Oana Botolan, specialist resurse umane: “Este una dintre soluțiile pe care le vedem în toate celelate țări - este o migrație firească dinstre țări, unde nivelul salarial este mai mic și costul vieții este mai mic, înspre țări unde salarile sunt atractive, oamenii merg să lucreze pentru că vor să aibă un salariu mai mare.”

O problemă pentru aceşti muncitori rămâne însă obținerea vizelor de muncă, unde procesul este îngreunat și poate dura câteva luni.

Cei mai mulți muncitori străini din România provin din Turcia, Nepal, Sri Lanka și India. Lucrează mai ales în construcții, comerț, agricultură, industria prelucrătoare și domeniul ospitalității.

