Verginel din Vaslui, martor la un incendiu de proporții. S-a băgat în foc pentru un vecin nevăzător dar nu a putut să-l scape

Flăcările i-au pus în alertă pe vecini, însă era prea târziu.

Martor: „Când am ajuns afară, flacăra era eheee. Până la urmă am sărit gardul. Să dau oleacă de apă. Am luat găleata de la mine, am dat, tot degeaba.”

Fiul bătrânului a ajuns într-un suflet, iar localnicii l-au oprit cu greu să nu intre în casa învăluită de flăcări.

Martor: „După asta a venit nea Verginel să îl scape. L-am tras pe nea Verginel: măi, nea Verginel, arzi și matale. a ars tot”

Pompierii au stins focul repede, însă pentru proprietar nu se mai putea face nimic.

Marius Stanciu, purtătorul de cuvânt al ISU Vaslui: „În holul casei, pompierii au găsit trupul carbonizat al unui bărbat de 89 ani. Incendiul a fost lichidat în 30 de minute, imobilul fiind degradat în totalitate”.

Localnică: „El a încercat să iasă afară, dar a căzut. Era orb, nu vedea. Fusese fiul lui la el. A plecat acasă. El, probabil a vrut să pună lemne pe foc, a căzut jar și a ars mocnit. Așa a fost să fie, păcatul omului, așa a fost să moară”

Bătrânul locuia singur de câțiva ani, însă fiul și familia acestuia îi purtau de grijă. Moartea sa i-a șocat pe localnici.

Vecină: „Am auzit că a luat foc, dar eu am crezut că la vecinul de dincolo. Iordache arde în casă! A ars Iordache în casă. Sărmanul, aseară nu am putut să adorm până la 12. Tot îmi venea omul în gând. Trecea, lua pâine, stăteam cu dânsul pe bancă.”

Pompierii au stabilit că incendiul a pornit de la jarul căzut din soba.

