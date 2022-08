Varujan Vosganian, implicat într-un accident. A rămas fără permis, după ce a plecat de la fața locului. Cum explică

El a fost sancționat de Poliția Rutieră, pentru o tamponare în trafic pe care nu a declarat-o în termenul legal.

La o săptămână după ce a împlinit 64 de ani, pe 2 august, Varujan Vosganian a fost implicat într-o tamponare ușoară în Sectorul 1 al Capitalei. Fost senator și ministru al Finanțelor, Vosganian se afla pe strada Băiculești și, înainte de a vira dreapta pe bulevardul Poligrafiei, a acroșat ușor o mașină condusă de o șoferiță care venise prin dreapta.

Explicațiile fostului ministru

Varujan Vosganian: „Eu m-am uitat în dreapta, după aia m-am uitat în stânga și pe urmă voiam să fac dreapta. Și când să fac dreapta, mașina asta a intrat între mine și trotuar. Eu am frânat brusc, am crezut că am evitat. M-am uitat la doamna aceea, am întrebat dacă are ceva. Doamna a rămas în mașină, nu mi-a făcut semn că ar fi ceva și atunci eu am plecat mai departe. Nu mi-a trecut niciodată prin cap să evit din moment ce lumea mă cunoaște.”

Dar şoferiţa a decis să facă plângere la Poliție după ce a descoperit urme pe mașină. Mai ales că îl consideră răspunzător pe fostul demnitar, pentru că nu s-ar fi asigurat la schimbarea direcției de mers.

Și cum nu încheiase o înțelegere amiabilă cu șoferița mașinii pe care a acroșat-o, Varujan Vosganian avea obligația să se prezinte la Poliția Rutieră în maximum 24 de ore de la producerea evenimentului rutier. Fostul ministru al Finanțelor nu a făcut însă acest lucru, așa că polițiștii au făcut investigații pentru a-l identifica și pentru a-l chema să dea explicații oficiale în legătură cu cele petrecute.

Potrivit Codului Rutier, Vosganian avea dreptul să plece de la locul accidentului, pentru că nimeni nu a fost rănit. Însă avea obligația să anunțe poliția chiar dacă a fost o tamponare ușoară.

La o săptămână de la accident, fostul ministru a fost citat la biroul accidente ușoare din Poliția Rutieră unde a aflat oficial că a comis o abatere, motiv pentru care i-a fost suspendat dreptul de a conduce pentru 30 de zile. În plus, Varujan Vosganian a primit și un avertisment.

Reparația mașinii avariate va fi acoperită de polița RCA deținută de Varijan Vosganian. Fostul politician spune că a mai fost implicat într-un accident ușor și că a mai avut dreptul de a conduce suspendat pentru depășirea vitezei regulamentare. Dacă atunci a dat examen pentru a-și recupera permisul, acum poate aștepta trecerea perioadei de suspendare ori contesta la judecătorie perocesul verbal de constatare.

Dată publicare: 16-08-2022 18:34