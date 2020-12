Vântul a făcut ravagii în Sibiu. Oamenii au aflat de pe Facebook că acoperișurile smulse de rafale le-au distrus mașinile

Vântul a bătut atât de tare duminică seară în Sibiu, încât a smuls acoperişul unui bloc, care a căzut peste câteva maşini.

Din fericire, nu se afla nimeni în autoturisme sau pe trotuar, altfel că nu au fost persoane rănite.

Rafalele puternice au smuls acoperișul unui bloc şi l-au aruncat peste stradă, unde era o parcare.

Acest bărbat tocmai își lăsase autoturismul în parcare, bucuros că a găsit un loc liber, când a primit vestea neplăcută.

Păgubit: "Am mers la vot și am mers acasă, că stau mai încolo. Și ce să facem... Ghinion. Am aflat după aia pe Facebook, mi-a trimis o poză și mi-a spus că a căzut ceva pe mașină, să merg să văd ce e. Putea fi mai rău".

Și nu a fost singurul păgubit. În total, cinci mașini au fost avariate de bucățile de tablă și plăcile de ciment care s-au dezintegrat pe parcursul "zborului".

Păgubit: "O bubuitură afară și apoi am fost anunțat de vecini că a căzut un acoperiș jos în fața blocului și sunt mașini accidentate de resturile de acoperiș. Numărul de la mașină rupt, la vecinul celălalt un ștergător și la celălalt e zgâriată aripa stângă".

Pompieri: "O să punem banda, dar ideea e să nu mai parcheze din nou. Trebuie asigurată toată zona sau dacă nu, închisă circulația de acolo până acolo, se poate merge prin spatele blocului. E stradă cu sens unic!".

Plt. adj. Mihai Midrigan, ISU Sibiu: "A căzut aproximativ 50 de mp, iar tot atâta a rămas și pe bloc. Da, au fost rafale puternice de vânt și când am ajuns aici".

Pomperii au curățat zona cât au putut de repede și au asigurat acoperișul, pentru a nu exista niciun pericol, în caz că vântul se întețește din nou.