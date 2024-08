Vămile au devenit furnicare, cu românii veniți în concediu acasă care se întorc în străinătate. Când revine traficul normal

Chiar dacă polițiștii de frontieră au luat măsuri pentru a evita aglomerația, oamenii au așteptat și trei ceasuri.

În Vama Nădlac 2, sunetul claxoanelor este laitmotivul acestor zile. Obișnuiți de ani buni cu aglomerația din această perioadă, oamenii au pornit la drum resemnați. Însă orele care se scurg stând într-o uriașă parcare i-au dezarmat până și pe cei mai răbdători.

Femeie: „Cum putem să avem răbdare, cu trei ore de coadă, după 20 de ani? Am trecut Slovenia, am trecut Ungaria, nu am văzut nimic așa ceva, numai la noi! Este posibil așa ceva?"

Bărbat: „Trei ore și încă mai avem cel puțin 25 de mașini. Noi trebuia să fim la ora 13 în Budapesta și este ora 4."

„Din 20 de ani de zile, un an de zile eu mi l-am pierdut în Vamă, e trist. Spațiul Schengen pentru noi nu există, suntem marginalizați", spune altcineva

Cu atât mai greu este pentru cei cu copii.

Reporter: Dumneavoastră ați coborât din mașină, v-ați plictisit?

Femeie: „Nu eu, copilul, da, da, nu mai poate, am plecat din Râmnicu Vâlcea la ora 7. Nu-i posibil."

Bărbat: „Două ore stăm aici cu copiii în mașină pe căldurile astea, d-abia se mișcă, dezastru, așa ceva nu se poate."

În mod normal, pe acolo, autoturismele pot ieși din țară pe cel mult șase artere. Ieri au fost deschise 12.

Andrei Dincă, purtătorul de cuvânt al Poliției de Frontieră Arad: „Dintre aceste 12 artere, două artere sunt artere de pe contrasens, adică artere utilizate în mod normal pentru intrarea în țară. Au fost folosite temporar pentru fluidizare la ieșire."

Mulți șoferi s-au orientat spre punctul vamal Turnu. Dar au dat tot peste cozi: „Am intrat pe on-line și la Nădlac era timp de așteptare 90 de minute, aici 60. Sper că în 10 minute trec, depinde, că se cam bagă în față."

Bărbat: „Uitându-ne pe GPS și am văzut că durează mai puțin aici decât la Nădlac. Totuși e o diferență de 40 de minute."

Polițiștii de frontieră din județul Arad se așteaptă la trafic intens la graniță până la jumătatea lunii septembrie.

