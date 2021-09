Alegeri în USR PLUS. Dacian Cioloş a obţinut cele mai multe voturi. Cioloş şi Barna intră în turul al doilea

Agerpres

Alegerile pentru alegerea președintelui formațiunii USR PLUS vor merge în turul doi, pentru că niciunul dintre candidați nu a obținut peste 50% dintre voturi.

Conform rezultatelor primului jur, Dacian Cioloș a obținut 46% dintre voturi, Dan Barna 43,9%, iar Irineu Ambrozie Darău 10,1% dintre voturi.

În total, dintre cei 44.114 de membri cu drept de vot au votat 32.815.

"Un record de vot. Le mulțumesc colegilor care au ales să se exprime în acest scrutin unic democratic în România. Procesul continuă cu turul al doilea", a transmis Ionut Moșteanu, purtătorul de cuvânt al formațiunii.

Conform acestuia, Dacian Cioloș a obținut 15.115 din voturi, Dan Barna 14.404 dintre voturi, iar Irineu Darău 3.300.

Va urma turul doi și apoi congresul USR PLUS. Congresul va avea loc în data de 2-3 octombrie pentru alegerea Biroului Național.

Prima reacție a lui Barna

"Suspansul continuă încă. USR PLUS este un partid viu. Am putut organizat un scrutin de o asemenea anvergură online. Vreau să le mulțumesc susținătorilor tuturor celor trei candidați. Urmează evident un al doilea tur în care mă voi concentra să transmit cât mai clar viziunea mea. Participarea de peste 75% arată cât de solidar și angajat este acest partid în luarea unei decizii. Sper să fie un etalon pentru perioada următoare. Rezultatul confirmă că USR PLUS este un partid pe bune. Între mine și Cioloș este o diferență de 700 de voturi. Fiecare membru al partidului contează în decizia finală. Ne așteptam că rezultatul să fie în jur de la 48-50. Suspansul continuă", a spus Dan Barna.