Uzina Mecanică Bucureşti va produce integral 133 de blindate Piranha V pentru Armata României. Astăzi a fost încheiat acordul la Bucureşti cu reprezentanţii companiei americane „General Dynamics”.

Și componentele transportoarelor de ultimă generaţie sunt fabricate în România, aşa că sute de milioane de euro plătite de Guvern pentru acest contract se vor întoarce în economia românească.

Acum patru ani, România s-a angajat să cumpere pentru Forţele Terestre 227 de blindate cu 895 de milioane de euro. Condiţia a fost ca mare parte din ele să fie produse la Bucureşti, pentru ca banii plătiți să ajungă și în economia românească.

Reporter: Ce sumă se va întoarce în economia României?

Florin Spătaru, Ministrul Economiei: ”80 la sută din valoare se va întoarce în economia României”.

Nicolae Ciucă, Premierul României: ”Alături de UMB sunt şi alte companii private care contribuie efectiv la realizarea acestui produs”.

Blindatele Piranha V produse la Uzina Mecanică Bucureşti vor fi echipate în şase variante: pentru transportul de trupe, posturi de comandă, pentru transportul de mortiere, pentru apărare chimică, bacteriologică, radiologică şi nucleară, dar şi pentru salvare şi recuperare medicală.

Din momentul în care intră pe linia de producţie şi are la dispoziţie toate componentele, în majoritate fabricate în România, cum este blindajul, un transportor Piranha V are nevoie de trei luni de zile pentru a fi gata de operaţii. Capacitatea de producţie din România este estimată la 100 de transportoare pe an.

Cele 133 de blindate vor fi livrate însă în următorii trei ani. Producătorul american de Piranha V a adus în România întreaga tehnologie necesară, secretă pentru alţii.

Alfonso Ramonet, Preşedinte GDELS: ”Aceasta reprezintă exact ceea ce am făcut în Elveția, la Mowak sau în Spania, unde producem și Piranha V. Deci aceasta este o replică, deoarece aducem această fabrică la aceleași standarde pe care le avem în producția de Piranha”.

Până acum, în dotarea Armatei române au intrat 68 de transportoare Piranha V, iar alte 26 asamblate tot la Uzina Mecanică Bucureşti vor fi gata până la sfârşitul anului.

România ar putea cumpăra şi avioane de luptă de ultimă generaţie F35.