Dan Barna contează pe 80 de voturi pentru moţiunea de cenzură: "Florin Cîţu trebuie să plece"

USR PLUS transmite că 80 de parlamentari au semnat moţiunea de cenzură şi că acest demers poate fi evitat doar dacă Florin Cîţu nu va mai deţine funcţia de prim-ministru.

"Cele 80 de voturi ale USR PLUS care au ajutat la formarea actualei majorităţi sunt astăzi semnături pe moţiunea de cenzură pe care am anunţat-o aseară, după demiterea abuzivă şi lipsită de temei a ministrului Stelian Ion. Îi invităm alături de noi pe toţi parlamentarii responsabili şi interesaţi ca această criză politică declanşată de un prim-ministru iresponsabil să dureze cât mai puţin" au scris USR PLUS și copreședintele Dan Barna, pe o reţea de socializare, transmite Agerpres.

„Îi invităm alături de noi pe toţi parlamentarii responsabili şi interesaţi ca această criză politică declanşată de un prim-ministru iresponsabil să dureze cât mai puţin", a adăugat Barna.







Uniunea cere celorlalte forţe politice "să nu intre în tergiversări şi jocuri politicianiste", astfel încât să fie depusă şi votată "urgent" moţiunea.

"E momentul să vedem dacă discursul se transpune în fapte. Florin Cîţu trebuie să plece. Este o moţiune necesară şi poate fi evitată doar dacă Florin Cîţu îşi dă demisia de onoare sau Coaliţia îi retrage sprijinul politic", a menţionat USR PLUS.

Criza politică s-a declanșat din cauza unei Ordonanţe de Urgenţă care s-a ivit neașteptat pe agenda şedinţei de guvern de miercuri dimineaţă.

Scandalul a escaladat miercuri seară, când premierul Cîțu a decis remanierea ministrului justiției, Stelian Ion, membru USR-PLUS.

Schimbarea a fost acceptată, joi, și de președintele Klaus Iohannis. Și după câteva ore, liderii USR-PLUS au anunţat că retrag sprijinul politic acordat lui Cîţu și amenință cu o moțiune de cenzură.