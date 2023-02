Urmărire pe străzile din București, terminată la spital pentru un polițist. Șoferul urmărit a intrat frontal în autospecială

Oamenii legii au vrut să oprească un şofer şi goana s-a sfârşit cu un accident violent. În scurt timp, a ieşit la iveală că individul era băut şi consumase şi substanţe interzise.

În impact a fost rănit şi un alt poliţist din autospecială, dar şi un pasager din maşina fugarului.

Accidentul s-a petrecut pe Şoseaua Colentina, din Sectorul 2 al Capitalei. Şoferul de 31 de ani, care avea și un pasager în mașină, nu ar fi vrut să oprească la semnalul poliţiştilor, aşa că agenţii au pornit în urmărirea lui. La un moment dat, unul dintre oamenii legii a intrat cu autospeciala pe contrasens, ca să-l blocheze, şi autoturismele lor s-au ciocnit frontal.

Martor: „Eu am văzut foarte multe mașini de poliție prima oară, dar pe urmă am văzut mașina blocată și după ce am trecut eu, cred că la două minute s-a blocat și circulația. Ori avea viteză ori n-a vrut să oprească și a intrat în mașina de poliție, polițistul am auzit că era rănit, dar șoferul mașinii ar fi ieșit pe picioare, dar a coborât amețit.”

Alcooltestul a lămurit în scurt timp că şoferul de 31 de ani avea o alcoolemie de 0,41 la mie. În plus, a fost testat şi pentru droguri şi rezultatul a fost pozitiv. Aşa că a fost condus la sediul Institutului de Medicină Legală pentru recoltarea probelor de sânge.

Între timp, agentul care conducea autospeciala a fost transportat la spital, iar surse din poliţie spun că ar fi suferit leziuni la coloană. Răniți au fost și colegul lui, dar și pasagerul din mașina fugarului.

Șofer: „Mie-mi pare rău de acest polițai, eu vreau ca să...”

Reporter:De ce ai fugit, ai consumat și droguri?

Șofer: „Nu. Eu vreau să mă văd neapărat cu el, pentru că accidentul a fost cu mine”

În zona unde s-a produs accidentul au fost mobilizate numeroase echipaje de poliţie, iar circulaţia rutieră a fost blocată, pentru zeci de minute, pe o porţiune de câteva sute de metri.

Martor: „Am văzut foarte multe mașini de poliție că vin în direcția asta și când am ajuns erau vreo 20 de mașini de poliție.”

Polițiștii au deschis un dosar penal şi fac acum anchetă în acest caz.

