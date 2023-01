Un tată și-a abuzat sexual una dintre fiice, iar pe restul copiilor i-a trimis la cerșit. Ororile la care și-a supus fiii

Pe fiica sa vitregă, de 12 ani, individul a obligat-o să aibă relații intime cu alți bărbați, spun anchetatorii. Adolescenta, alături de ceilalți cinci frați și surori, au fost pusi și la cerșit.

Bărbatul arestat acum are două fiice vitrege și încă cinci copii, toți sub 12 ani. De faptele sale, petrecute între 2017 și 2022, a scăpat doar mezinul, care acum are aproape doi ani.

Pe una dintre fiicele sale vitrege, el a abuzat-o sexual încă de când fata avea numai șapte ani, spun anchetatorii.

Cu amenințări și bătăi, suspectul a obligat-o să aibă relații intime cu alți bărbați, pentru că el să obțină astfel bani. Adolescenta a fost pusă și la cerșit împreună cu frații și surorile mai mici, tot pentru ca bărbatul să facă rost de bani. Coșmarul copiilor a fost descoperit vara trecută.

Atunci cei de la Poliția Locală au găsit-o la cerșit pe fata de 12 ani, iar ea avea să povestească chinul din familie. Toți minorii au fost luați atunci în grija statului.

Acum, există indicii că și o a doua fată, de 10 ani, ar fi fost supusă de către tatăl sau vitreg acelorași abuzuri sexuale ca și sora sa mai mare, spun anchetatorii.

