Un tânăr de 25 de ani a murit după ce a căzut de la etajul unui bloc din Cluj. David a lăsat un mesaj de adio

„La data de 21 octombrie a.c., în jurul orei 15.15, Politia Municipiul Cluj-Napoca a fost sesizată despre faptul că o persoană de sex masculin ar fi căzut de la etajul unui imobil, din muncipiul Cluj-Napoca. Din primele cercetări efectuate la fața locului, a reieșit că este vorba de un tânăr de 25 de ani, din municipiul Cluj-Napoca.

Echipajul medical aflat la fața locului, a procedat la efectuarea manevrelor de resuscitare, însă, din nefericire, tânărul a decedat. În continuare sunt efectuate cercetări sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpă și pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care a avut loc evenimentul.” a transmis IPJ Cluj.

Tânărul se numea David Gabriel și lucra ca agent de pază pentru o firmă, potrivit sursei citate. El a postat luni un mesaj de adio pe Facebook: „Aveți grijă de voi și de alegerile/deciziile luate! Fericire multă tuturor!”.

Administratorul firmei a declarat pentru publicația citată că tânărul era pozitiv, voia să progreseze, dar nu discuta prea mult cu oamenii.

„A fost doar la unele evenimente prezent, de aproximativ un an, ca agent de pază. Nu am știut să fi suferit de vreo boală, părea tot timpul zâmbitor, nu pot să spun că era o persoană care discuta prea mult cu oamenii. Are și un frate care este încă la mine în firmă, dar nici de la fratele lui nu am auzit să fi avut vreo problemă. Relația lui cu noi a fost totdeauna normală, l-am văzut zâmbind. Nu prea se exterioriza, dar nici nu îl vedeam închis în el. N-am auzit să mai fi avut vreodată vreo altă tentativă de acest gen. De aceea, m-a șocat și pe mine ceea ce s-a întâmplat. Mai demult vedeam că voia să progreseze, dar în ultimul timp nu am mai observat acest lucru”, a declarat pentru Știri de Cluj Lucian Tudor Bot, administratorul firmei de pază la care lucra ocazional ca agent de pază David Gabriel.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: