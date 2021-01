Un tânăr a pornit cu mașina pe urmele a patru indivizi care l-au jefuit. Cum și-a recuperat paguba

Fără pic de teamă, un tânăr de 31 de ani a pornit pe urmele unor indivizi care i-ar fi furat rucsacul cu bani și telefoane în valoare de 10 mii de lei.

Goana s-a întins pe aproximativ zece kilometri și a fost presărată cu șicane din partea tâlharilor. Într-un final, indivizii au aruncat prada pe geam.

Tânărul povesteşte că era la pescuit, pe balta de la Crevedia, cu iubita lui. Un copil s-a apropiat de ei, să îi ţină de vorbă, probabil parte din plan, iar în răstimp, cineva ar fi început să le cotrobăie prin maşină. Femeia a auzit cum se trânteşte portiera, iar când a verificat ce se întâmplă, a observat că din autoturism lipsea un rucsac în care se aflau telefoanele mobile şi banii.

Păgubitul: „Am plecat în urmărirea lor. Am luat-o pe altă rută, ştiind balta, şi am ieşit înaintea lor la asfalt. Am început să dau claxoane şi flash-uri. S-au oprit, mi-au aruncat ghiozdanul”.

Cuplul păgubit spune că la jaf ar fi participat patru indivizi cu alură de sportivi, care ar fi folosit un vehicul fără plăcuțe de înmatriculare. Bărbații ar fi încercat în permanență să îl intimideze pe cel care le-a luat urma.

Păgubitul: „Au încercat să mă lovească, au şi reuşit, au încercat să mă bage în şanţ, n-au reuşit, tot urmărindu-i s-au oprit a doua oară şi mi-au aruncat şi banii”.

Deși, inițial, tâlharii s-au făcut nevăzuți, poliția a pus mâna pe ei.

Ana Maria Lita, purtător de cuvînt al IPJ Dâmbovița: „Poliţiştii au desfăşurat activităţi de cercetare penală, existând un cerc de persoane bănuite. În cauză, poliţiştii efectuează cercetări sub aspectul savârșirii infracţiunilor de furt şi distrugere”.

Anchetatorii spun că suspecţii, cu vârste curprinse între 18 şi 21 de ani, sunt bănuiţi că ar fi comis şi alte tâlharii. De altfel, unul a fost arestat, iar pe numele a doi dintre ei au fost emise mandate de arestare în lipsă şi sunt daţi în urmărire.