Un sucevean a trasat cu bidineaua o trecere de pietoni și s-a ales cu dosar penal. „Mai beau un rachiu, mai alea, alea”

A trasat cu bidineaua pe caldarâm o trecere de pietoni, fără nicio aprobare. Acum are dosar penal, dar nu înțelege de ce!

Bărbatul, în vârstă de 44 de ani, este client fidel al crâșmei din comună, spun localnicii. Spune că a vrut să nu mai simtă în pericol, când se întoarce acasă.

Florin Lucian, localnic: „Eu, când am trecut pe acolo, era să mă calce unul. Pentru ce? Am format-o eu așa, cum a ieșit. Aici, că îmi place mie să beau aici, mai beau un rachiu, mai alea, alea. Eu, când mă duc, trebuie să merg așa, cu mâinile în buzunar. Am desenat că nu aveam ce face. Aveam trafaletul în mână și am dat cu trafaletul. E simplu, că îmi face dosar penal, ce penal, băi, că n-am făcut linie rea.”

Polițiștii i-au făcut, totuși, dosar penal pentru îngreunarea sau împiedicarea circulației pe drumurile publice.

Ionuț Epureanu, purtător de cuvânt IPJ Suceava: „S-a constatat faptul că pe DJ 178 sunt trasate 8 lunii paralele cu axul drumului, ce coincide cu marcajul rutier care ar semnifica o trecere pentru accesul pietonal, de natura a induce în eroare ori de a îngreună traficul rutier.”



Primarul comunei Arbore spune că improvizația săteanului e periculoasă!

Dan Tiperciuc, primarul comunei Arbore: „Aseară, doi copii se jucau pe trecerea de pietoni improvizată, iar o mașină era să îi lovească, se putea transforma într-o tragedie.”



Primarul susține că ar fi necesară o trecere de pietoni în zonă, dar mult mai departe de cea trasată cu bidineaua. Cel mai probabil, acest marcaj va fi șters în curând, pentru că încalcă normele legislației rutiere.

