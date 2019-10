Un șofer de 75 de ani din Dâmbovița s-a răsturnat cu mașina după ce i s-a făcut rău

Un șofer de 75 de ani din Dâmbovița s-a răsturnat cu mașina la marginea unei păduri.

Bărbatul, care a scăpat cu răni ușoare, a suferit în trecut o intervenție complicată pe cord și crede că i s-a făcut rău, motiv pentru care a pierdut controlul asupra volanului.

Şoferul de 75 de ani plecase de la ferma pe care o are în judeţul Dâmboviţa şi se îndrepta spre casă. Dar, la ieşire din comună Vlădeni, nu a mai putut controla maşina şi a ieşit de pe asfalt. Apoi autoturismul s-a rostogolit de mai multe ori.

Alexandru Miriță, şofer: Cred că din cauza alunecuşului, dar n-am avut viteza.

Reporter: Sunteţi obosit?

Alexandru Miriță: Nu, că am dormit toată noaptea. Eu am avut ceva.

Martor: "Am văzut maşina răsturnată, era răsturnată pe lateral şi am întrebat omul dacă are nevoie de ajutor."

Martorii au sunat la 112, iar la faţa locului au ajuns echipajele de la SMURD, pompieri şi poliţie. Şoferul rănit a primit primul ajutor la faţa locului.

Plutonier major Alin Petrache, comandant Detașamentul de Pompieri Moreni: "S-a intervenit la locul evenimentului pentru deconectarea bateriei, verificarea scurgerilor de ulei şi carburanţi şi asigurarea zonei."

După ce a primit îngrijiri medicale, bărbatul a fost supus probei cu etilotestul, care a devodeit că acesta nu consumase băuturi alcoolice.

Nicolae Bran, prietenul șoferului: "Cred că i s-a făcut rău, nu bea de fel. Are fermă omul, are stent la inimă."

Omul a fost dus la spital pentru mai multe investigaţii. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările.

