Un șofer de 72 de ani a adormit la volan pe un drum din Mureș. A murit după ce a intrat într-o dubă

Un accident grav a avut loc aseară pe un drum din județul Mureș. Un șofer în vârstă de 72 de ani a murit, după ce mașina pe care o conducea a acroșat o dubă și apoi s-a izbit frontal de un alt autoturism.

În urma evenimentului rutier, alte 4 persoane au fost rănite, printre care și un bărbat de origine vietnameză.

Accidentul s-a produs pe drumul care face legătura dintre Târgu Mureș și Sighișoara. Martorii spun că bărbatul în vârstă de 72 de ani ar fi pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens. Șoferul dubei care venea din față a încercat să evite impactul, însă în zadar.

Șofer: „A adormit la volan, nu era în depăşire, venea normal, numai că am observat că începe să vină către contrasens. Am încercat să evit dar nu am reuşit, a atins roata din stânga spate”

După ce a lovit spatele dubei, șoferul nu a reușit să redreseze mașina și a intrat frontal într-un alt autoturism, care circula regulamentar. Din păcate, bărbatul nu a supraviețuit în urma impactului. Iar celălalt conducător auto a suferit mai multe traumatisme şi a fost transportat de urgență la spital. Pasagerii din cele două mașini s-au ales cu răni ușoare.

Sebastian Mocan, Detaşamentul de Pompieri Târgu Mureş: „Au rezultat cinci victime. Una cod roşu căreia i s-au aplicat manevre de resuscitare, din păcate fără reușite.”

Mateș Oana, medic UPU: „Mai avem trei pacienţi de cod verde care au refuzat pe proprie răspundere, contrar sfaturilor noastre, să se deplaseze la spital şi un pacient, şoferul celeilalte maşini, care este de cod galben care este transportat la spital”

În mașina șoferului care a murit se afla un pasager de origine vietnameză.

Mateș Oana, medic UPU: „I-am explicat clar riscurile la care se expune dar sub nici o formă nu a vrut să se deplaseze la spital sau să fie examinat.”

Polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz. Cadrul legislativ le permite persoanelor de peste 70 de ani să circule cu mașina fără a face periodic controale medicale. Este a doua oară în ultimele săptămâni, când în județul Mureș, un șofer care depășește această vârstă provoacă un accident - în parcarea unui supermarket din Sighișoara, o șoferiță de 71 de ani a lovit o femeie cu mașina și s-a ales, astfel, cu dosar penal.