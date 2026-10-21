Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea, evenimentul rutier s-a produs la kilometrul 120 al autostrăzii, iar camionul transporta cereale. Primele verificări indică posibilitatea ca şoferului să i se fi făcut rău la volan, scrie News.ro.

„Din primele cercetări, există indicii că evenimentul rutier s-ar fi produs pe fondul unei posibile afecţiuni medicale a conducătorului auto”, au transmis reprezentanţii IPJ Vrancea.

Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

În urma evenimentului, traficul pe autostrada A7 se desfăşoară în condiţii normale, însă ieşirea către comuna Sihlea, judeţul Vrancea, este blocată.