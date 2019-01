Un şofer băut a lovit 4 maşini şi a fugit. Explicaţia lui când a fost prins: "Alunecasem"

Un șofer băut a făcut prăpăd sâmbătă seară pe o șosea din Capitală, apoi a fugit.

Bărbatul de 46 de ani a pierdut controlul asupra volanului și a lovit patru mașini, dar și-a continuat drumul. Însă polițiștii l-au găsit în scurt timp.

Reporter: Aţi lovit o maşină.

Şofer: Poate din alunecare… da

Andra Arşintescu, Purtatorul de Cuvânt al Brigăzii Rutiere: “,S-a produs un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme in miscare si doua stationate soldate cu rănirea usoara a unei persoane. Unul dintre conducatorul autoturismelor a parasit locul accidentului. A fost dat in atenţie si a fost depistat conducatorul auto la intersectia strazilor Boteni cu Romancierilor."

Conducătorul auto a fost supus probei cu etilotestul și a rezultat o alcoolemie de 0,7 miligrame alcool pur în aerul expirat. El a fost dus la Institutul de Medicină Legală pentru a-i fi recoltate probe biologice.

Acum este cercetat penal pentru vătămare corporală din culpă, fugă de la locul accidentului și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

