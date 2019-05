Un șofer a murit după ce s-a izbit cu mașina într-un stâlp. Ce au descoperit polițiștii

Un șofer din Târgoviște, care a suferit de curând o operație pe cord deschis, nu a mai putut controla mașina pe o stradă din oraș și a lovit un stâlp.

Bărbatul de 59 care, după cum spun martorii, este posibil să fi suferit un infarct la volan, a fost dus la spital. Dar, în ciuda eforturilor depuse de medici, a murit.

Şoferul în vârstă de 59 de ani se îndrepta spre centrul municipiului Târgovişte şi, la un moment dat, pe o stradă aglomerată, a pierdut controlul asupra volanului. Maşina a ieşit de pe şosea şi s-a oprit într-un stâlp, care s-a prăbuşit apoi peste autoturism.

Localnic: "Am auzit un zgomot puternic, o ambalare de motor şi trosnit."

Localnic: "Eram pe geam, vorbeam cu un prieten, care era să fie lovit de maşină, numai că a sărit în gardul ăsta viu, a scăpat."

Martorii s-au grăbit să îl ajute pe bărbat, care era singur în maşină, şi au sunat la 112.

Localnic: "Am venit noi repede, s-au băgat nişte băieţi să îl scoată din maşină, am observat că are ceva la gât. Am sărit de aici, de la bloc, anunţat repede salvarea."

Localnic: "Îşi schimbase culoarea la faţă, nu mai era conştient, nu, să nu fi făcut un stop cardiac înainte de impactul cu stâlpul."

În stare gravă, şoferul a fost preluat de un echipaj de la ambulanţă şi transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Judeţean din Târgovişte. Zeci de minute au încercat medicii să îl resusciteze, însă din nefericire, în cele din urmă i-au declarat decesul.

Poliţiştii au deschis un dosar penal şi continuă cercetările.

