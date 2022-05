Un profesor din Botoșani ar fi agresat sexual un adolescent de 15 ani: „Poate te mai pup pe frunte”

StirilePROTV

Un profesor din Botoșani este cercetat sub control judiciar pentru agresiune sexuală după ce ar fi abuzat de inocența unui adolescent chiar în școală.

Individul și-ar fi construit un plan prin care să-l atragă pe elev în preajma sa, cu toate că nu-i era profesor direct. După ce povestea a ieșit la iveală, profesorul și-a luat concediu fără plată.

"Tu să îmi spui dacă te deranjează că te mai îmbrăţişez sau chestii, că te alint, că îmi place de părul tău, că poate te mai pup pe frunte sau chestii de genul acesta, aşa că lipici am la tine, asta să rămână între noi”.

Această conversaţie a fost înregistrată de adolescentul de 15 ani pe 17 februarie, când a și mers la Poliție, cu mama lui.

Bărbatul în vârstă de 47 de ani este profesor de agricultură la Liceul Ștefan Luchian din Ștefănești. Bărbatul l-a convins pe băiat să se întâlnească, sub pretextul că îl ajută să-și instaleze niște programe pe calculator, contracost.

În realitate, în timpul acestor întâlniri, profesorul nu făcea decât să se apropie de băiat și să-l abordeze într-un mod total nepotrivit. La audieri, mama a fost șocată de ce a auzit.

Mama victimei: ”În data de 17 februarie într-o joi a venit acasă agitat. La poliţie am înțeles din ce îl întrebau că la fiecare întâlnire plusa niște atingeri, plus nişte întrebări, îi mirosea părul, îi spunea că îi place părul, i-a propus să meargă undeva, ce bine ar fi să mergem la mall și acolo am mânca popcron și acolo am putea face nebunii. Îi lua mâna și se mângâia pe fund, îl mângâia pe piept, oribil".

Odată cu începerea anchetei, elevul a ajuns şi în atenţia Protecţiei Copilului care au început consilierea psihologică- mai ales că, speriat de tot ce s-a întâmplat, băiatul nu mai voia să iasă din casă.

Felicia Mihai, psiholog: "La vremea respectivă copilul resimţea schimbări negative la nivel emoțional cauzat de comportamentul cadrului didactic, comportament pe care elevul l-a resimţit ca un atac în sfera sexualităţii. A revenit la școală tot urmare susţinerii psihologului din cadrul instituţiei noastre la început a refuzat să se întoarcă la școala”.

Pe lângă cercetarea penală, şi şcoala a început propria anchetă. Cum profesorul şi-a luat concediu fără plată, comisia de etică nu poate analiza acuzaţiile - în lipsa lui.

Deocamdată, dascălul este plasat sub control judiciar, şi a decis să îşi prelungească până în iulie concediul fără plată.

Veronica Chiaburu, directoare: ”Este regretabil ceea ce se întâmplă, dar nu putem spune nimic până nu aflăm ce a fost acolo. Nu am putut să-l anchetăm să facem comisie de disciplină”.

Profesorul este însurat şi preda de mai mulţi ani la liceul din Ştefăneşti.