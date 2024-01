Un profesor din Baia Mare ar fi pipăit și sărutat o elevă de 15 ani. „A zis că ar fi tehnici de respirație”

Profesorul a transmis că este nevinovat, iar conducerea colegiului spune că așteaptă rezultatele anchetei.

Adolescenta studia la Colegiul de Arte din Baia Mare, cu profesorul de muzică instrumentul numit oboi. Părinții fetei susțin că dascălul ar fi atins-o în mod nepotrivit pe copilă, în mai multe rânduri. Agresiunile ar fi debutat încă de acum un an.

Mama: „A spus că nu urăște instrumentul, ci are o problemă cu dumnealui. Mi-a povestit atunci că în diverse ocazii a bătut-o cu palma peste fund, s-a întors către ea și i-a băgat mâna în buzunarul de la blugi și a tras-o către el și a îmbrățișat-o, în alte ocazii a sărutat-o. Orele se petrec unu la unu, profesorul și elevul. Nu avea curajul să ne spună”.

Tata: „A început să meargă la psiholog și am obeservat că începe să-și revină și să comunice cu noi, înainte de toate astea era un copil activ, zâmbea, vorbea cu noi. Nu se poate ca un adult să poată privi un copil prin alți ochi”.

Conducerea Colegiului de Arte din Baia Mare a înființat o comisie care să cerceteze cazul. Membrii acesteia au decis ca profesorul să continue să predea până când o instanță de judecată va lua o decizie definitivă.

Ancuța Ramona Sabo, director Colegiul de Arte Baia Mare: „La momentul respectiv s-a consttuit o comisie. Domnul profesor nu are o condamnare. Profesorul continuă să predea pentru că nu putem să-i luam acest drept. Eu am și un grad de rudenie cu domnul profesor și nu am participat la cercetările și anchetele desfășurate de școală, dar el nu consideră că a depășit limitele deontologice”.

În ceea ce privește atingerile nepotrivite invocate de părinți, profesorul are o explicație.

Ancuța Ramona Sabo, director Colegiul de Arte Baia Mare: „Nu li s-au părut normale anumite atingeri și domnul profesor a zis că ar fi tehnici de respirație”.

Și în urmă cu patru ani alți părinți au sesizat comportamentul nepotrivit al dascălului.

Mihai Pop, inspector general ISJ Maramureș: „Este un dosar de cerecetare fără să existe o rezoluție în acest sens. A mai fost o plângere în trecut. A fost cu sesizare la poliție și atunci”.

Contactat, profsorul a transmis că este nevinovat. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru agresiune sexuală și adună probe și fac cercetări pentru a face lumină în acest caz.

Dată publicare: 16-01-2024 17:16