Un pod pe care se aflau zeci de oameni s-a prăbușit la Moscova, de Revelion. VIDEO

Podul care traversa un patinoar s-a rupt puțin după miezul nopții, în noaptea de Revelion, în momentul intonării imnului național.

Potrivit tvrain.ru, 13 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma incidentului. O parte din răniți se aflau sub pod în momentul producerii incidentului.

New Year's in Russia: A bridge over the Gorky Park skating rink collapses as the national anthem plays, injuring 13. Police rope it off & people keep skating. This after a flat block collapsed in a gas explosion in Magnitogorsk, killing at least 7. No burning Christmas trees yet pic.twitter.com/sHDT6pU4kO