Un pilot a scăpat cu viață după un atac al talibanilor. Unde s-a ascuns în camera de hotel

Pilotul grec Vasileios Vasileiou a scăpat cu viață pentru că s-a ascuns sub un pat. Bărbatul era cazat la un hotel cunoscut, când talibanii au atac clădirea și au omorât cel puțin 40 de persoane.

În seara atacului, bărbatul a luat cina mai devreme decât de obicei alături de pilotul Michael Poulikakos, apoi s-a retras în camera sa, relatează BBC.

La scurt timp, însă, pilotul a auzit o explozie puternică, iar când s-a uitat de la balcon, în fața hotelului, a văzut mai mulți oameni morți. Pilotul a reacționat într-un mod mai puțin așteptat.

"Ok, Vasileios, trebuie să faci ceva pentru a supraviețui", și-a spus în acel moment pilotul.

"Am lăsat ușa balconului deschisă, dar am încuiat ușa camerei pe care am blocat-o cu salteaua de pe pat. Erau două paturi în camera mea. Apoi am luat mai multe prosoape și cearșafuri pentru a face o funie, pe care să o folosesc pentru a putea coborî pe geam. Însă, nu știam câți atacatori sunt și ideea de a sări de la etajul cinci nu era foarte bună. Mi-am zis că trebuie să stau în cameră și să încerc să mă protejez. Nu știu de ce, dar în acea situație eram neașteptat de calm. Atunci m-am decis să mă ascund sub pat", a mai povestit acesta.

În acest fel, bărbatul și-a salvat viața, iar atacatorii au crezut că el sărise pe geam, așa cum plănuiese prima data. De asemenea, și colegul său, Michael Poulikakos, și-a salvat viața.

"După ce toată răfuială s-a încheiat, salvatorii au sunat acasă la familia mea și le-au spus că nu m-au găsit. Imaginați-vă cât de fericiți au fost când, după trei sau patru ore, i-am sunat eu și le-am zis că sunt ok", a mai povestit bărbatul.

Pilotul a declarat că este o persoană foarte veselă, însă din acea zi se bucură și mai mult de tot ce îl înconjoară și se simte foarte recunoscător pentru că a scăpat cu viață din acel atac.

"După acel atac am realizat că viața este extrem de frumoasă și de atunci, credeți-mă, trăiesc fiecare moment la intensitate maximă", a spus el.

