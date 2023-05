Un oficial prorus din Melitopol a fost rănit după ce o bombă a explodat când a deschis poarta casei. VIDEO

Dispozitivul exploziv s-a declanşat în momentul în care oficialul prorus a deschis poarta locuinţei, relatează CNN, menționând că acesta a suferit răni și a fost internat.

"A fost amplasat un dispozitiv exploziv improvizat, care a fost declanşat atunci când adjunctul şefului Direcţiei Centrale a Afacerilor Interne din Rusia pentru regiunea Zaporojie a deschis poarta, în drum spre serviciu. Ca urmare, bărbatul a suferit o rană provocată de o mină. Victima a fost internată într-o unitate medicală", se arată în comunicatul Comitetului de Investigaţii al Rusiei, care nu menţionează numele victimei.

In Melitopol, there was an attempt to assasinate the the Russian appointed Deputy Chief of the Ministry of Internal Affairs of the Zaporizhzia region. A bomb exploded at the entrance of his house. It is reported he is hospitalized. pic.twitter.com/4Bgfyg6d6N