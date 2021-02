Cum s-a produs accidentul de motocicletă din fața Parlamentului, în care un polițist și-a pierdut viața

Final dramatic pentru un tânăr subofițer de la Brigada Rutieră a Capitalei. În fața Palatului Parlamentului, bărbatul s-a izbit violent cu motocicleta de o mașină care circula regulamentar.

Totul sub privirile neputincioase ale unui coleg de serviciu care se afla în apropiere. De această dată, polițistul nu era în misiune, așa cum s-a întâmplat cu Bogdan Gigină, în urmă cu 5 ani.

Membru al echipei de motocicliști din Brigada de Poliție Rutieră a Capitalei, agentul Ionuț Negrilă era în timpul liber și se plimba cu motocicleta puternică pe care o cumpărase anul trecut.

"Când am ajuns, eram alături de colegul meu, am văzut o motocicletă, o mașină și o bicicletă. M-a șocat, sincer m-a șocat, mai ales când am văzut motorul, care era praf”.

Polițistul se apropia de un semafor când a pierdut controlul vehiculului pe două roți. Întreaga scenă care a durat câteva secunde a fost văzută de un coleg, care rămăsese ceva mai în spate.

Martorii oculari spun că subofițerul ar fi văzut cel puțin două manevre ce s-ar fi putut dovedi fatale: o dată când a accelerat, cu gândul probabil de a prinde verde și la următorul semafor, moment în care motocicleta s-a ridicat pe roata din spate și apoi când, speriat probabil, a acționat frâna, ceea ce a făcut ca bolidul să se ridice pe roata din față; suficient să piardă controlul și să intre într-o mașină ce intra regulamentar în intersecție pe culoarea verde a semaforului.

Polițistul avea 32 de ani și era logodit

În urma impactului deosebit de violent, singurul care a avut de suferit a fost subofițerul. Deși purta echipament de protecție, corpul lui s-a zdrobit pur și simplu.

Zona teribilului accident a fost împânzită nu doar de colegii veniți să facă primele cercetări, ci și de motocicliști.

"E un frate de-al meu și îl și cunoșteam, pentru că venea des aici”.

"Mi-a părut rău, având în vedere că împărtășim aceeași pasiune”.

Agentul Ionuț Negrilă avea doar 32 de ani și era logodit.

"Nimeni nu își dorește să vadă așa ceva, pentru că e dureros, chiar e dureros să vezi așa ceva, e trist, îți dă o stare destul de... te face să te gândești de două ori...”.

În urma accidentului, motocicleta de 25.000 de euro a fost distrusă, iar mașina în care a intrat ar putea fi evaluată în categoria daună totală.