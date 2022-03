Un MiG-21 și un elicopter al armatei s-au prăbușit în Dobrogea. Pilotul și șapte militari și-au pierdut viața

Două accidente aviatice, soldate cu 8 morți, au avut loc aseară, unul după celalalt, în apropierea bazei Mihail Kogălniceanu din Constanța. Întâi, un MIG 21 Lancer al Armatei Române a dispărut de pe radar între localitățile Cogealac și Gura Dobrogei.

Vezi AICI cum s-a petrecut tragedia.

Avionul de luptă decolase de la baza militară Mihail Kogălniceanu și era în misiune de patrulare. În căutarea lui a fost trimis un elicopter al Armatei, IAR 330 Puma. S-a prăbușit și el, și din păcate. Toți cei 7 militari de la bord au murit. La aproximativ trei ore distanță, Ministerul Apărării a anunțat și că pilotul avionului MIG a fost găsit fără viață. Reușise să se catapulteze din carlingă. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Avionul MiG 21 Lancer a dispărut de pe radar aseară, la ora 20 și 3 minute, la 13 minute după ce a decolat de la Baza Aeriană de la Mihail Kogălniceanu. Potrivit Ministerului Apărarii, aeronava era într-o misiune de patrulare deasupra Dobrogei.

Inițial, a pierdut legătura radio și, ulterior, un martor a anunțat la 112 că s-a auzit o bubuitură, urmată de un incediu puternic la sol. O cameră de supraveghere a surprins momentul în care cerul se luminează brusc.

Cristian Bărhălescu, martor: „Mergând pe șosea am văzut în partea stângă o flacără destul de mare și apoi foc în continuare care ardea în zona respectivă. Era în zona Gura Dobrogei și apoi am observat câteva mașini de poliție care se îndreptau încolo. Era clar că ardea instantaneu un combustibil, ceva inflamabil, un material inflamabil puternic. Ulterior am aflat că este vorba despre un MIG care s-a prăbușit.”

Avionul de luptă a căzut la câteva sute de metri de Mănăstirea Efrem din localitatea Gura Dobrogei, într-o zonă greu accesibilă.

Localnic: „Aici e mănăstirea, cam pe stânga e căzut el, între Gura Dobrogei și mănăstire, în pădurea aia.”



Un preot și stareța mănăstirii au povestit ce au văzut și auzit noaptea trecută



Părinte: „Am văzut deflagrația. Era foarte, foarte mare. Nu este drum accesibil cu auto, doar o potecă și doar cine știe zona. Și versantul pe care a căzut elicopterul este plin de arbuști pitici și țepoși.”

Evghenia Arău, maică stareță: „Aud avionul trecând foarte jos. La scurt timp se vede falama. Nu ne-am dat seama să apreciem distanța. Am zis că e la Corbu, că e la Unitate sau la Midia Năvodari. N-am asociat că este de la avion.”

Constantin Spânu, general de brigadă, șeful Direcției de Informare și Relații Publice a Ministerului Apărării: „S-au declanșat operațiunile de urgență, s-a plecat și pe calea aerului și cu un elicopter 330 Puma. Au fost alertate și echipele de intervenție ale ISU Dobrogea.”

Aeronava MiG 21 Lancer aparținea Bazei 86 Aeriene Borcea. La 40 de minute după ce a dispărut de pe radar, Ministerul Apărării a comunicat și al doilea incident aviatic. Elicopeterul IAR 303 - PUMA, trimis în misiune de căutare - salvare, a pierdut legătura radio cu turnul de control și a dispărut și el de pe radar. Pilotul raportase condiți de vreme nefavorabilă și primise ordin să se întoarcă la bază.

Oana Catrina, meteorolog ANM: „Între orele 20 și 21 în zona Cogealac nu era vânt intens, erau precipitații sub forma de ninsoare."



Experții spun că sunt șanse mari că elicopterul să fi căzut din cauza condițiilor meteo



La bord era un echipaj format din șapte militari. Doi dintre ei erau salvatori pe mare din cadrul Forțelor Navale Române. E greu de spus însă în acest moment de ce s-a prăbușit avionului MiG.

Virgil Ristea, expert militar: „Din punctul meu de vedere, elicopterul s-a prăbușit din cauza givrajului depus pe pale. Sunt 3 mari categorii de condiții care pot duce la prăbușirea unui mig și nu doar a unui mig, a unui avion. Adică condițiile meteo, o eroare de pilotaj sau o defecțiune tehnică.”

Nicu Fălcoi, fost pilot: „Avioanele astea chiar dacă sunt vechi, ele sunt foarte bine controlate. Sunt niște profesioniști, vă spun din proprie experiență, chiar sunt niște profesioniști care le controlează.”

Cei opt militari români care au murit joi aveau între 27 și 53 de ani. Au lăsat în urmă nouă copii, orfani acum de tată.