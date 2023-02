Un mare oraș din România a intrat în incapacitate de plată. Primar: „Efectuăm plăţi doar în baza încasărilor zilnice”

În consecință, Primăria Focșani nu mai poate efectua decât plăţi cu sume rezultate din încasări proprii, a mai spus edilul.

"Ne aflăm deja la sfârşitul lunii februarie şi nu avem un buget aprobat. Municipiul Focşani cred că este singurul municipiu din ţară care nu are buget aprobat. (...) Dumnealor (majoritatea PNL-USR - n.red.) au blocat iarăşi bugetul unui întreg municipiu, blocaj care ne pune într-o mare dificultate cu privire la efectuarea plăţilor. Se apropie termenul de plată pentru obligaţii curente. Vorbim de bursele pentru şcolari, de indemnizaţiile pentru persoane cu dizabilităţi, de viramente aferente fondului de salariu, neachitate, vorbim de utilităţi, de alimentele pentru Căminul pentru persoane vârstnice, de medicamente, toate acestea pentru că, odată depăşit termenul de 45 de zile de la data aprobării bugetului naţional, Finanţele Publice Vrancea nu ne mai asigură viramente din cotele defalcate şi impozitul pe venit. Noi, în acest moment, efectuăm plăţi doar în baza încasărilor zilnice din impozite şi taxe locale plătite de cetăţeni şi de către agenţii economici. Sume care nu sunt foarte mari, între 150.000 şi 200.000 lei în medie zilnic. Gândiţi-vă doar atât: că pentru utilităţi, Primăria Municipiului Focşani are de efectuat plăţi în valoare de 1.360.000 lei. Deci ne-ar trebui opt-zece zile doar să încasăm impozite şi taxe pentru a achita aceste utilităţi. Şi riscăm să rămânem fără iluminat public, fără apă curentă şi agent termic la unităţi de învăţâmânt şi la toate celelalte unităţi subordonate", a susţinut Misăilă, potrivit Agerpres.

Acesta a afirmat că nu va ceda "presiunilor" grupului majorităţii din Consiliul Local, iar prioritatea sa este aceea de a finaliza proiectele cu fondurile europene cu fonduri europene aflate în derulare şi care au ca dată de finalizare sfârşitul anului.

Potrivit edilului, până în prezent, datoriile primăriei au ajuns deja la circa cinci milioane de lei.

La rândul lor, consilierii PNL Vrancea au susţinut că au venit cu o serie de amendamente la proiectul de buget.

"După ce a dezinformat că nu a primit nicio observaţie scrisă cu privire la buget, Misăilă a recunoscut că PNL şi USR au venit cu idei de proiecte, dar există o problemă cu modul de formulare. Ce-l reţine pe primar să pună în proiectul de buget ideile PNL - USR apelând la aparatul de specialitate pe care îl are? Nimic! Punctual, consilierii PNL - USR au propus ca în buget să figureze mai multe investiţii şi acţiuni menite a răspunde nevoilor focşănenilor. (...) De exemplu, oamenii din cartierul Gară îşi doresc panouri fonoizolante între blocuri şi calea ferată, îşi doresc reabilitarea Pasajului Vâlcele, semnalizarea corespunzătoare şi iluminarea eficientă a trecerilor de pietoni, o zi specială pentru persoanele cu dizabilităţi şi lista poate continua. Primarul Misăilă nu a fost de acord cu niciuna din propunerile avansate, detaliate în şedinţele anterioare ale Comisiei de Buget, o dovadă clară că ignoră propunerile consilierilor PNL - USR", se arată într-un comunicat de presă al PNL Focşani.

La începutul anului trecut, Primăria Focşani s-a aflat într-o situaţie similară, după ce majoritatea PNL-USR a respins în mai multe rânduri proiectul de buget, acesta fiind aprobat după îndelungi discuţii, prin medierea liderilor PNL şi PSD Vrancea.

Până în prezent, proiectul bugetului local al municipiului Focşani a fost respins de majoritatea PNL - USR din Consiliul Local în trei şedinţe consecutive.

Sursa: Agerpres Etichete: , , Dată publicare: 28-02-2023 21:57