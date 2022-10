Un iranian înarmat cu un cuţit a pătruns în incinta ambasadei Iranului din Copenghaga | VIDEO

„Atacatorul, care avea un cuţit în mână, a intrat în ambasadă, a provocat teroare... şi a provocat pagube maşinilor în parcarea ambasadei", a spus ambasadoarea Afsaneh Nadipour, într-un comunicat al diplomaţiei iraniene, scrie AFP.

Bărbatul a fost reţinut de un angajat al ambasadei înainte de a ajunge în clădire.

„Un cetăţean iranian în vârsta de 32 de ani a fost arestat vineri dimineaţa după ce a intrat în incinta ambasadei iraniene din Copenhaga având asupra sa un cuţit", a confirmat poliţia din Copenhaga într-un comunicat, adăugând.

De la Teheran, ministerul a „criticat puternic" intervenţia lentă a poliţiei daneze, susținând că ținta agresorului era chiar o femeie ambasador.

„Este regretabil că, în inima Europei, un astfel de atac este comis împotriva unei femei şi a unei ambasadoare care are imunitate diplomatică, iar poliţia nu este prezentă la timp la faţa locului", menţionat sursa citată.

Suspectul, care urma să fie adus, sâmbătă, în faţa unui judecător pentru a fi arestat preventiv, riscă să fie acuzat de vandalism, violenţă şi infracţiune împotriva unei persoane protejate de statut diplomatic.

Poliţia daneză a indicat că a luat, după incident, „măsurile de securitate necesare privind ambasada Iranului".

În Iran au loc proteste masive, la care participă în mod special femei. Manifestațiile au pornit în urma tragediei în care tânăra Mahsa Amini a murit după ce a fost arestată de poliţia moravurilor.

CCTV camera footages show today an attacker with a knife in hand entered #Iran embassy compound in #Denmark capital Copenhagen. He wanted to attack Iranian female ambassador but was stopped by one of embassy personnel. Then he tried to damage some cars and embassy properties. pic.twitter.com/NzDobwrD5Y