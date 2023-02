Un infractor și-a făcut operații estetice pentru a scăpa de poliție. Este cunoscut drept „lordul drogurilor” din Bangkok

Saharat Sawangjaeng și-a schimbat și numele pentru a scăpa de poliție. Numit acum Jimin Cheong, bărbatul din Thailanda și-a dorit ca în urma operațiilor estetice să arate ca un coreean.

Un traficant de droguri thailandez și-a făcut mai multe operații estetice pentru a arăta ca un coreean, în speranța că nu va fi recunoscut și va scăpa de oamenii legii.

După trei luni de căutări, tânărul în vârstă de 25 de ani, a fost prins săptămâna trecută în Bangkok.

Conform autorităților, traficantul de droguri era extrem de greu de recunoscut. Toate trăsăturile sale s-au modificat în urma operațiilor estetice prin care a trecut.

